Кое-что о фестивалях

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16 октября 2008
Помимо модного "Завтра" /2morrow/ в октябре проходило еще несколько киносмотров.
С 16 по 30 октября в Сан-Паулу прошел 32 международный кинофестиваль. Фестиваль, известный своим пристрастием к разнообразным жанрам кино и демонстрацией последних бразильских новинок, в этот раз показал 454 фильма из 75 стран. Мероприятие открылось показом картины Марко Бечиса "Наблюдатели за птицами" /Birdwatchers/ и закрылось концертом португальской актрисы и певицы Марии де Медейрос, которая отдала дань бразильской музыке, исполнив песни Чико Буарке, Каэтано Велозо и Джилберто Джил.
"Мы открыли фестиваль "Наблюдателями", потому что о нем очень много говорили в Венеции, но так и не дали ни одного приза, — рассказывает Леон Сакофф, директор кинофестиваля в Сан-Паулу. — К тому же, это хороший пример позитивной глобализации: снятая итальянским режиссером с чилийскими корнями, совместно Бразилией и Италией рассказывает о глобальной проблеме, которая интересует всех — разрушение лесов и искоренение коренных народов". Среди гостей — пуэрториканский актер Бенисио Дель Торо, который представил фильм Стивена Содерберга "Че", и аргентинский режиссер Пабло Траперо, который устроил мастер-класс и представил свой последний фильм "Логово льва" /Leonera/. Немецкий режиссер Вим Вендерс также посетил крупнейший бразильский город с тем, чтобы показать свой последний фильм "Стрельба в Палермо" /The Palermo Shooting/, получить премию Humanity Prize и представить свои 15 любимых картин, включая фильм Франсуа Трюффо "Сирена Миссисипи" /La Sirene du Mississipi/ (1969), "Маленький солдат" /Le Petit Soldat/ (1963) Жана-Люка Годара, а также "Осенний полдень" /An Autumn Afternoon/ (1962) и "Конец лета" /The End of Summer/ (1961) Ясуджиро Одзу.
В конкурсе на получение награды Bandeira Paulista были представлены только картины новых режиссеров (снявших к моменту порведения фестиваля не более трех фильмов). Среди участников: Das Fremde in Mir Эмили Атеф (Германия), "Тюльпан" Сергея Дворцевого (Германия, Швейцария, Казахстан, Россия, Польша), "Загадка с обезьянами" /Monkey Puzzle/ (Австралия) Марка Форстманна , "Граница" /Fronteira/ Рафаэля Конде (Бразилия) и "Койот" /Coyote/ Брайана Петерсена (США), фильм артхаус-линии "Кино без границ" "Океан" Михаила Косырева-Нестерова.
На фестивале состоялась мировая премьера нового документального фильма Хосе Падильи "Гарапа" /Garapa/.
После получения "Золотого медведя" на Берлинале за картину "Элитный отряд" /Elite Squad/ бразильский режиссер вернулся к документальной манере повествования, к ручной камере и монохромному изображению. В свое время Падилья снял "Автобус № 174" /Bus 174/ (2002), основанный на реальной истории захвата автобуса в Рио. Теперь же он заинтересовался историей о том, как жители отдаленных бразильских деревень борются с голодом.
Ингмар Бергман, которому в 2008 году исполняется 90 лет, и японский классик Кихачи Окамото были удостоены ретроспектив. Также в рамках фестиваля показали отреставрированную версию первой части "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы.
Как и на каждом фестивале в Сан-Паулу, классические немые картины были показаны с живым сопровождением оркестра. В этом году подобной чести удостоялись фильмы "Человек, который смеется" /The Man Who Laughs/ (1928) Пола Лени и Poil de Carotte (1925) Жульена Дювивье. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр Octuor de France Orchestra.
А в Черногории тем временем, а точнее, с 18 по 24 октября, впервые прошли Дни российского кино. Показы были организованы в кинотеатрах трех городов: Цетинье (древняя столица Черногории), Котор и Белополе.
Также в эти дни состоялись встречи и круглые столы с режиссерами и актерами, представляющими картины. В рамках программы Дней российского кино в Черногории были открыты выставки художника Андрея Мунтяна и фотографа-художника Геннадия Смирнова.
Создатели программы художественных фильмов составили ее таким образом, чтобы были представлены все жанры кинематографа: от исторической ленты "Турецкий Гамбит" и военно-фантастического фильма "Мы из будущего" до социальной драмы "Наследники" и лирической мелодрамы "Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны", а также "Сундук предков" и "Беркут".
Фестиваль мусульманского кино "Золотой минбар" (16- 22 октября). В конкурсной программе кинофорума 34 ленты из 24 стран — Индии, Индонезии, Ирана, Англии, США, Узбекистана, Египта, Сирии, Швейцарии, Австралии, Германии, Нидерландов, Канады, Палестины, Азербайджана, России, Иордании, Саудовской Аравии, Новой Зеландии, Турции и других. 21 картина представлена во внеконкурсной программе.
Жюри фестиваля возглавлял режиссер и сценарист из Киргизии Болотбек Шамшиев.
Девиз фестиваля: "Через диалог культур — к культуре диалога". В рамках форума состоялись конкурсные и внеконкурсные показы, мастер-классы и творческие встречи, пройдет научно-практическая конференция "Роль кинематографии в диалоге культур и конфессий". Один день был посвящен памяти писателя Чингиза Айтматова.

Материалы предоставлены пресс-службой "Кино без границ".
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фильмы
БеркутМы из будущегоНаследникиНиоткуда с любовью, или Весёлые похороныСундук предковТурецкий гамбитТюльпан

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