Феи Winx прилетели в Москву!

анонс

«Первый канал» и компания «Формула цвета» представили премьеру фильма «Подкидыш» в цвете, которая состоялась 2 мая на «Первом канале».

3 апреля 2007

Хит времен перестройки

Первый (закрытый!!) показ фильма Станислава Говорухина "Россия, которую мы потеряли" состоялся на киностудии "Мосфильм" 13-го апреля 1992 года. Это был первый постсоветский фильм, где была сделана попытка пересмотреть советскую идеологию и найти "русскую национальную идею", своего рода публицистический хит времен перестройки.