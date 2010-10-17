Феи Winx прилетели в Москву!

17 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась мировая премьера фильма «WINX CLUB 3D. Волшебное приключение»
.
Московским зрителям фильм представил режиссер, продюсер и создатель «WINX» Инджинио Страффи
, исполнительный продюсер Джоан Леи
, а так же группа «Ранетки»
, написавшая саундтрек к фильму.
Кинотеатр «Октябрь» превратился в настоящий волшебный замок – детишки пришли на праздник к своим любимым героиням в костюмах фей. Маленьких зрителей ожидали конкурсы, вкусное угощение и подарки - наборы «WINX 3D Волшебное приключение»
от издательства PREMIERA (издательская группа АСТ). А победительницы конкурса на лучший костюм любимой феи получили куклы «Winx Club Беливикс» от компании «С-Тойз». Не пропустили это мероприятие и звезды, которые пришли вместе с детьми, а именно: актриса Лариса Гузеева
с мужем и дочерью, актриса Мария Аронова
с дочкой, телеведущая Александра Вертинская
с дочерьми, актер Евгений Цыганов
с дочерью Полиной, актриса Оксана Кутузова
с детьми, радиоведущая Алла Довлатова
с семьей, режиссер Александр Стриженов
с младшей дочерью Настей, актер Юрий Колокольников
с дочкой Таисьей, Дарья Михалкова
с дочерью Наташей, Ирина Чайковская
с дочерью, актриса Евгения Крюкова
с дочерью, журналистка Татьяна Долмотовская
с дочерью и другие.
Фильм снят по мотивам cуперпопулярного во всем мире детского мультсериала Winx Club
, речь в котором идет о приключениях юных фей. Россия не стала исключением - на телеканале СТС уже показано четыре сезона сериала.
Миллионы детей во всем мире смотрят WINX
, играют в куклы WINX
, носят портфели и пишут в тетрадках, на которых изображены любимые героини.
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