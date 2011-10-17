«Вендетта по-русски». Премьера

анонс

15 августа 2006 С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов. В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.

8 июля 2007 Начало Официальной датой рождения кино в России считается 15 октября 1908 года « в это день на экраны вышел первый русский фильм «Понизовая вольница». Это было началом русского кинематографа.