Начало съемок второго сезона "Кадетства"

анонс

13 февраля 2012 Первый фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» - в Смоленске С 27 сентября по 3 октября 2008 года в городе Смоленск будет проходить Первый Всероссийский фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс».

9 июля 1940 О сценарии фильма «Суворов» Сценарий «Суворов» страдает недостатками. Он тощ и не богат содержанием. Пора перестать изображать Суворова как добренького папашу.

1 сентября 2004 Клуб «Сине Фантом» возобновляет работу При поддержке телеканала СТС киноклуб «Сине Фантом» возобновляет свою работу в кинотеатре «Фитиль» с 1-го сентября 2004 года.