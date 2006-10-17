Начало съемок второго сезона "Кадетства"

17 октября 2006 года
в гелиопарке "Эммаус" в Тверской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию съемок первого сезона популярного сериала и началу съемок второго сезона. Среди гостей были директор департамента производства телевизионных сериалов телеканала СТС, генеральный продюсер "Кадетства" Вячеслав Муругов, президент компании "СТС Медиа" Александр Роднянский, актеры Александр Пороховщиков, Георгий Мартиросян, Александр Головин
, Иван Добронравов
. Не обошлось и без представителей Суворовского училища, где разворачивается основное действие картины. Торжество посетил начальник училища генерал-майор Юрий Федоров. На торжестве прозвучал главный трек сериала в исполнении популярной группы "Корни". Свои песни для собравшихся исполнила и рок-группа "Ранетки", песни которой звучат в сериале.
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