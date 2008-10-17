«ЗАВТРА». Жюри

анонс

11 августа 2006 "А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться…" В этот день, 11 августа 1973 года, по первому каналу Центрального телевидения в 19.30 показали первую серию "Семнадцати мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вся страна на двенадцать вечеров стала аудиторией сериала.

11 февраля 2007 Премьеры в Венеции 63-й Международный кинофестиваль в Венеции (начало 30 августа) объявил свою программу. Организаторы кинофорума подчеркивают, что в этом году в его программе только премьеры. Впервые за несколько последних лет в нем хорошо представлено кино России.

26 ноября 2006 Пацак пацака не обманывает - это некрасиво, родной! В московском Доме Кино 1-го декабря 1986 года состоялась премьера картины Георгия Данелии с диковинным названием "Кин-дза-дза". Цивилизация, выстроенная на экране буйной фантазией Данелия и его соавтора Резо Габриадзе, несла на себе отпечаток отчаянного духовного убожества и распада.