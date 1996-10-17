Начало новой эпохи в российском кинотеатральном прокате

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30 марта 2015 Первая сценарная лаборатория проекта «Культбюро». Финал Завершился конкурс сценаристов проекта «Культбюро».

14 ноября 2004 14 ноября 2004 года состоялось закрытие Кинофестиваля «Кино без барьеров» С 11 по 14 ноября 2004 года в небольшом московском кинотеатре «Салют» прошел необычный кинофестиваль. Он нов и для зрителя, и для критики, но родился еще в 2002 году. Это «Кино без барьеров» – Второй Международный Фестиваль по проблемам инвалидов.

13 февраля 2012 ММКФ: Последний кадр В пятницу на 30-м Московском международном кинофестивале показывали и обсуждали последние конкурсные картины, члены жюри ходили в раздумьях, а публика гадала, кто же получит награды. А тем временем в Москву на ММКФ прилета очередная звезда мирового кинематографа – знаменитая французская актриса Милен Демонжо.