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Научная школа для молодежи "Медиаобразование и медиакомпетентность"

18 октября
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18 октября 2009
В течение 10 дней, 18-25 октября 2009 года на базе Таганрогского педагогического института при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям, впервые в России была проведена научная школа для молодежи "Медиаобразование и медиакомпетентность".
Набор в школу осуществлялся на конкурсной основе. Приоритет получали заявки молодых исследователей, преподавателей, педагогов, аспирантов в возрасте до 35 лет, чьи научные результаты и интересы были максимально приближены к проблематике научной школы.
Цель проведения Всероссийской научной школы для молодежи «Медиаобразование и медиакомпетентность» состоит, во-первых, в эффективном освоении молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и методических достижений в области медиаобразования, во-вторых, в организации творческого диалога по проблемам медиаобразования и медиакомпетентности; в-третьих, в создании интегративного коммуникативного пространства молодых ученых за счет расширения межличностных научных контактов и интенсификации обмена научным опытом и информационного обмена молодых ученых в контексте заявленной тематики медиаобразования и медиакомпетентности.
В программе: мастер-классы "Медиаобразование как путь к личной свободе", "Основы медиапсихологии", "Медиаобразование в современной школе", а также практические занятия и лекции.

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России
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