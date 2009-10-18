Научная школа для молодежи "Медиаобразование и медиакомпетентность"

анонс

18 февраля 2013 «Элька» - сказка для детей и взрослых 25 октября в широкий прокат вышла «Элька» – первый за последние несколько лет российский мультфильм, ориентированный на детскую аудиторию.

21 июня 2009 Нелли Уварова стала Принцессой В озвучании анимационной ленты Люка Бессонна "Артур и минипуты" приняли участие российские актеры. Люк Бессон, режиссер и автор книги, лично утверждал голоса, звучащие в дублированной версии его картины.

20 мая 1962 Бей, барабан! Барабанщик, бей! На экраны выходит фильм "Бей, барабан!", о первых пионерских отрядах. Рабочая Пресня, красный галстук из скромного ситца, беспризорники - революционная романтика...