«Близкий враг». Премьера

Вчера, 18 октября, в московском кинотеатре «Пушкинский» состоялась премьера новой картины Александра Атанесяна «Близкий враг»
. Это история молодой девушки, потерявшей любимого мужа и решившей отомстить за его смерть. Сюжет не нов, тем более, после жирной точки, поставленной Тарантино
и его Невестой
. Но, тем не менее, история привлекла немало хороших актеров: Дмитрия Дюжева
, Александра Головина
, Нелли Уварову
, Егора Пазенко
, Андрея Панина
, Рамиля Сабитова
, Николая Добрынина
и Сергея Грекова
.
С ними и состоялась 14 октября пресс-конференция в кинотеатре «Каро фильм Атриум», на которой побывал наш фотокорреспондент. Вопросы, как всегда, были разные, вплоть до «Не брали ли вы деньги на фильм у «воров в законе»?»
...
Сам фильм выходит в российский прокат 21 октября, и мы предлагаем вашему вниманию историю его создания.
О замысле, жанре и работе над сценарием
«Этот проект для меня начался с Евгении Трофимовой,
- шутит Александр Атанесян. – Она очень нравится мне как актриса и является моей музой. Но помимо этого, я уверен, что Россия - ментально матриархальная страна. Героиня должна пользоваться большим интересом у зрителя. Поэтому я искал историю с Героиней в главной роли»
. Такая история долго не находилась. Первый вариант сценария Атанесян писал совместно с Ильей Авраменко. Их совместная история рассказывала про девушку, которая отомстила своим врагам за смерть любимого человека и о том, что с героиней происходит «в бегах», после случившегося. Но, закончив этот сценарий, Атанесян принял решение написать другой – приквел: о том, как героиня встала на путь мщения, что к этому привело. Именно эта история и стала впоследствии фильмом «Близкий враг»
. И теперь у режиссера уже есть в запасе сценарий сиквела.
«Эта история отчасти из моего детства,
- рассказывает Атанесян. – Я родился и вырос в криминальном районе Тбилиси. Там в каждом третьем доме кто-то посидел в тюрьме. Все эти воры, преступники, криминальные элементы были частью моего детства. Но я не понимал, что это люди, живущие вне закона. Я воспринимал их как своих соседей, родителей своих друзей. Повзрослев, я узнал, кто они на самом деле, и увидел совершенно невероятные судьбы. Собственно, герой моего фильма Захар частично списан с одного близкого моей семье человека, который был вором в законе старой формации. Он остался беспризорником во время войны, жил в подвалах, но вырос невероятно образованным и серьезным человеком. Он нарушил воровскую заповедь и завел семью. Юридически он не был женат, но жил с женщиной, которая родила ему двух дочек. Эти девочки понятия не имели, что их отец – преступник. И только после смерти родителей они говорили, что, видимо, отец принес много несчастья людям, и теперь их семья проклята. Собственно, я снял этот фильм об истории проклятия, которая висит над такими людьми. И о том, что увернуться от этого проклятия невозможно. Это история человека, который хотел любить, но не имел на это права».
Для исполнительницы главной роли Евгении Трофимовой в этой истории тоже много личного. «Я выросла практически в такой же среде, как и моя героиня, -
вспоминает Трофимова. - Мой отец был из криминального мира. Он был нежнейшим, очень любящим отцом, для которого ничего и никого важнее меня на свете не было, но время от времени, когда меня не с кем было оставить, он брал меня с собой на какие-то сходки. Там никто не стрелял, конечно. Но люди собирались и что-то выясняли. О чем они говорили, я не понимала, просто сидела в углу и играла в куклы. Это были «лихие 90-е». Когда мы переехали в Москву, мне было 11 лет. В школу я ездила с охраной. Если мне звонил мальчик, отец разговаривал с ним строго и часто меня к трубке не звал. Я уже потом поняла, что он, вращаясь в криминальном мире и понимая, чем он живет, старался максимально обезопасить меня от такой же жизни… Именно поэтому воспитывал меня в строгости, и даже жесткости – никаких мальчиков, дискотек, гулянок, сплошное целомудрие… Для криминального мира очень характерно такое отношение к девочкам, дочерям. С моей героиней то же самое происходит».
«Женя очень помогла мне в работе над сценарием, -
говорит Атанесян. – Когда я писал пятый или шестой вариант, то понял, что, как мужчина, я могу неверно истолковывать поступки героини, ее реакции, мотивации. И я решил пригласить женщину-сценариста, чтобы отшлифовать сценарий. Но поскольку Женя всегда была рядом, мы советовались друг с другом, и она очень много объяснила мне про формирование характера ее персонажа». «Я просто по-женски понимала,
- дополняет Трофимова, - что героиня не может в определенных обстоятельствах так себя вести, или так разговаривать с отцом. То есть я объясняла с женской точки зрения, как героиня должна себя повести и почему».
На стадии утверждения проекта «Близкий враг» состоялся любопытный разговор между тогдашним президентом Sony International и его ассистентом, который курировал проект «Близкий враг». Ассистент говорил, что история ему нравится, сценарий написан хорошо, в режиссере студия уверена, но жанр криминальной драмы, возможно, не слишком перспективный с коммерческой точки зрения. На что глава Sony International ответил: «И это вы говорите мне в тот самый год, когда «Отступники» Мартина Скорсезе взяли «Оскар»?».
Этой историей Александр Атанесян снимает все вопросы про жанр картины и утверждает, что в криминальной драме все зависит от качества истории и актерской игры.
«Комедия, боевик, мелодрама и криминальная драма по любой статистике находятся в верхней четверке зрительского интереса, -
говорит Александр Атанесян. - Это четыре самых интересных жанра для международного зрителя. Они понятны и в Африке, и в Японии, и в Америке, и в России. Потому что криминальная драма – это всегда история страсти. Если это крепкая история – получится крепкое кино, если история слаба – провал. То же самое относится, впрочем, к любому другому жанру».
«Интерес к криминальному кино очень просто объяснить, -
добавляет Евгения Трофимова. – Посмотрите, например, канал Discovery. Наблюдать за жизнью прайда в сотни раз интереснее, чем смотреть за антилопами, которые жуют траву. А когда хищники воюют друг с другом – это завораживающее зрелище. Так же и с отношениями в криминальном мире».
«Александр Атанесян очень хорошо чувствует этот жанр, -
говорит Дмитрий Дюжев. – Тема криминала и бандитизма в нашем кино не исчерпана, про нее еще многое можно сказать. Атанесян показывает отношения между людьми криминала – партнерские, человеческие, а вернее, античеловеческие. И в кино это очень достойно выглядит».
О содержании и смысле фильма
История, рассказанная в фильме «Близкий враг»
, начинается с того, что маленькая Полина живет с матерью-алкоголичкой и сама зарабатывает на хлеб, танцуя на улицах. Вскоре мать погибнет, а Полину возьмет к себе на воспитание Захар – «Король» местной мафии. Захар вырастит девочку в своем доме, окружит ее заботой и любовью, и однажды она поймет, что ее приемный отец – «вор в законе». Но она будет продолжать любить его дочерней благодарной любовью – до тех пор, пока в город не вернется Олег – детская любовь Полины, которая с годами окрепла и стала единственной любовью ее жизни.
«Конечно, я верю в такую любовь, которая бывает у человека раз и навсегда, -
говорит Евгения Трофимова. – Девочка растет, взрослеет, меняется, а вместе с ней растет, взрослеет и меняется ее любовь. Она - любовь - становится все больше, и жизнь без нее теряет всякий смысл. Некоторым счастливым людям удается пронести такую любовь через всю жизнь. У моей героини такую возможность отняли».
«Как бы нам ни казалось, что это история любви, это история проклятия, -
говорит Александр Атанесян. - Любовь – это повод, та лакмусовая бумажка, которая обнажает закон хищника и заставляет вступить в противоборство чувства долга и совести».
«В этом фильме есть все - и криминал, и юмор, и драма. Иногда слезы подступают, -
говорит Андрей Панин. – В общем, есть, над чем подумать».
«Эта история во многом о том, что в жизни самой прекрасной девушки, может быть очень много боли, -
считает Нелли Уварова. - Ставя себя в те обстоятельства, в которых оказались наши героини, я нахожу оправдания их поступкам, но вообще вся эта история приводит к пониманию бессмысленности жертв, потому что путь мщения – однозначно неверный. Мы же не оправдываем убийство ради корысти, а мщение оправдываем. А так не должно быть».
««Ничего в жизни нет такого, что бы ни победила любовь», –
цитирует Дмитрий Дюжев святое писание. - Эта фраза кого-то из мучеников все объясняет про этот фильм. Тут, действительно, история большой любви. Такой любви, за которую можно пойти на смерть».
«Я надеюсь, что зрители воспримут этот фильм с интересом, -
говорит Сергей Греков. - В нем, конечно, есть определенный романтический флер криминальной среды, но вывод совершенно очевиден: преступный мир - это кровь и смерть. Это фильм не о том, как люди друг друга убивают, а о том, что и почему с ними происходит. О том, как у людей душа болит».
«Думаю, что наш фильм вызовет у зрителя сопереживание по отношению к героям. Без эмоций никто не останется, -
уверен Роман Костомаров. - Мне он очень понравился, и это не зависело от моего участия в нем. Я бы обязательно поставил такой фильм на свою DVD-полку и пересматривал бы его время от времени. Моя девушка Оксана, которая знала заранее и сюжет фильма, и его финал, на просмотре плакала и осталась под большим впечатлением».
«Так бывает, что ты придумываешь одну историю – фильм или роман, а когда ты его уже создал, понимаешь, что в ней открываются какие-то дополнительные смыслы, -
размышляет Александр Атанесян. - Смотря уже готовую картину «Близкий враг», я стал думать о том, что у каждого человека есть несколько потаенных страстей. Одна из них – это желание знать свое будущее. Люди четко делятся на тех, кто хочет его знать и тех, кто не хочет. Я агностик, но считаю, что для каждого из нас судьба уже написана, а, может, несколько вариантов судьбы. Один шаг может изменить жизнь, и ты никогда не поймешь, почему это произошло. Танец Полины и ее робкий взгляд на Олега решил судьбу героини: в один миг она потеряла мать, обрела отца и встретила любовь. Один взгляд маленькой девочки определил судьбу взрослой женщины и привел к большому количеству смертей и крови».
О героях и актерах
У Андрея Тарковского однажды спросили: «А как вы работаете с актерами?»
Он ответил: «Я беру актеров, с которыми не надо работать».
Атанесян говорит, что придерживается такого же принципа. «Я никогда проб не делаю, -
говорит режиссер. - Если я начинаю делать пробы – значит, я не четко представляю себе персонажа. Чаще всего я пишу персонажа на конкретного актера. «Близкого врага» я сразу писал на Трофимову, Дюжева, Панина и Грекова».
«Мне очень повезло с этой ролью», -
говорит Евгения Трофимова. Актриса сыграла главную героиню - Полину - девушку, которая из ангела превращается в мстителя. Евгении пришлось сыграть несколько возрастов героини – от совсем юной девочки до зрелой женщины.
«У моей героини - три состояния, -
объясняет Трофимова. - Сначала она – влюбленный ребенок, потом - жена, любящая своего мужа, а потом - черная вдова, которая идет мстить. Эти три характера продиктовали три совершенно разных внешних образа. От романтической красотки в ярком платье и с распущенными волосами до очень строгой сухой внешности – забранных в пучок волос и лица без косметики. Гримеры и художники по костюмам очень помогли мне сделать героиню разной».
Подругу Полины Марусю играет Нелли Уварова. Актрисы не были знакомы, но на площадке мгновенно подружились и держались друг за друга – две девушки в большой компании серьезных мужчин. «Прочтя сценарий, я поняла, что такой роли у меня еще не было, -
рассказывает Нелли Уварова. - Моя героиня была выписана авантюристкой, которая с легкостью вписывается в историю мести своей подруги, потому что ей самой больше нечего терять. Будучи ребенком, она стала свидетелем убийства своих родителей и осталась с маленькой сестренкой на руках. Она рано повзрослела и рано познала одиночество. У нее есть только один близкий человек – подруга Полина, у которой тоже умерла мать. Этих девушек связывает даже не дружба-любовь-преданность, а какие-то еще более сильные отношения. Поэтому моя Маруся, не раздумывая, помогает Полине осуществить мщение. Маруся – жертва ситуации. Человек, в котором все противится насилию, но она вынуждена встать на тропу мщения. Это трагическая история».
Но главным партнером Евгении Трофимовой, был, безусловно, Дмитрий Дюжев. Именно в его героя с раннего детства влюблена Полина, и именно эта любовь приводит к большим жертвам. «Всего в нескольких сценах нам нужно было показать, ради чего мне идти убивать», -
говорит Женя. – Надеюсь, у нас это получилось. Дима – прекрасный партнер, мне с ним было комфортно, а это очень важно, когда играешь любовь с человеком. Там есть и эротические сцены, но ощущение большой любви достигается не этим, а какой-то едва уловимой химией между героями, которая между нами, хочется верить, есть».
«Для меня согласиться сниматься с женой режиссера было непросто. Подобные вещи чаще всего негативно сказываются на съемочном процессе, -
говорит Дмитрий Дюжев. - Но Женя оказалась очень профессиональной актрисой. С первого дубля, с первого кадра, с первой сцены она начала так отлично играть, что я даже по поводу себя стал напрягаться – понял, что тут нельзя проигрывать. Потому что красота - красотой, но в Жене еще есть и огромный талант, и невероятное трудолюбие, а еще - уверенность, что за камерой находится человек, который знает, как надо. Я был увлечен партнерскими отношениями с ней, и, мне кажется, что наш актерский дуэт сложился».
Герой Дмитрия Дюжева – Олег «Красавчик» - самый молодой из «воров». Лихим длинноволосым ловеласом он появляется в жизни героини, когда ей всего лет 5, и сводит героиню с ума. Она еще не понимает, что он бандит и убийца. Он еще не понимает, что эта любовь в его жизни - навсегда. А бандиту любить нельзя. «Это мечта для любого артиста – сыграть героя любовника, -
говорит Дмитрий Дюжев. - Мой персонаж – абсолютный герой-любовник. Это человек, который любит, которому запрещают любить, а он любит все равно и добивается своего. Он жесткий человек, работа у него не из приятных, но его любимая девушка - это святое, он оберегает ее как может».
После «Бригады» и «Жмурок» Дюжеву в третий раз довелось играть человека из криминального мира. «Я рисковал, понимая, что в определенном смысле это для меня повтор, и нужно искать новые грани этого характера, -
говорит Дюжев. - Нельзя было делать его так же открыто и естественно, как в «Бригаде», нельзя так фарсово, как в «Жмурках». И, спасибо Атанесяну, он не использовал меня как типаж, а искал во мне новые качества поведения, открывал во мне что-то новое для меня самого. Мы с режиссером разговаривали о том, чем персонаж живет, о чем думает, кто он вообще такой. И пришли к пониманию, что такой герой – это мечта любого мальчишки. Такой образ, который каждый парень время от времени себе воображает. Нас ведь часто в детстве обсуждают за спиной, обижают… мы делаем вид, что не замечаем и проходим мимо. Становясь взрослыми, стараемся избежать конфликта, становимся мудрее и спокойнее. Подавляем в себе агрессивные желания. А иногда так хочется подойти к обидчику и врезать со всей силы. В фильме есть сцена, когда Красавчик идет по ресторану, его цепляет пацанва, на что он останавливается, спокойно подходит к наглецам в своем роскошном белом костюме и… стреляет в голову».
В необычном виде в картине появится Андрей Панин – любимый актер Александра Атанесяна, который снимался во всех его картинах. Здесь Панин играет Валька – главного криминального авторитета города. Хладнокровного молчаливого старика с высохшими руками, который давно уже прикован к инвалидному креслу, но все равно наводит на всех ужас. «Увидев себя в зеркале в гриме, я даже испугался, -
говорит Панин. - Жуткий образ, убедительный. Старым себя видеть неприятно. Хотя до конца не понятно, сколько лет моему герою. Может, он еще и не так стар, просто жизнь отпечаток на лице оставила. Валек - авторитетный вор, такой санитар леса, который должен уничтожить слабых, чтобы укрепить сильных. Он немощен, но за ним – сила и кровь».
«Я обожаю Панина и считаю его лучшим актером России сегодня, -
говорит Александр Атанесян. - Обычно я даю ему сценарий и говорю: «Выбери, что ты хочешь сыграть». Он может сыграть все, что угодно - табурет, помидор, пепельницу, молодого, старого… Такой же Саша Головин – актер гигантского таланта, он вырос на моих глазах, и роль в «Близком враге» я специально для него написал. Он возрастом пока немного ограничен, но тоже сыграть может все. Скажешь «Умри!» – умирает, «Превратись в женщину» – превращается. Головин возрастом пока ограничен, а Панин не ограничен ничем. Николай Добрынин – тоже очень сильный актер. К сожалению, недооцененный и режиссерами, и зрителями. Он у нас сыграл такое чучело, которое надевает сандалии на носки, но образ следователя, который он создал, получился убийственно сильным».
Один из самых важных персонажей в картине – Захар, отец Полины. В банде он – «Король», дома – любящий отец. Захар удочерил Полину маленькой девочкой, вырастил ее, стараясь оберегать от зла, и теперь на нем лежит ответственность за ее женское счастье. Но выбор любимой дочери падает на бандита, и для отца это – невыносимая боль.
«Мой персонаж – внешне интеллигентный и уравновешенный, разговаривает вполголоса, -
говорит Сергей Греков. – Но, глядя на него, понимаешь, что за ним стоит смерть, жестокость, способность распоряжаться человеческими жизнями. Он непроницаем, непонятно, что происходит у него внутри, когда он отправляет людей на смерть. Его рука не дрожит. Только сердце его трепещет перед дочерью, которую он сильно любит. Героиня скажет однажды об отце: «В его сердце накопилось столько любви, и я была единственной, кому он ее мог отдать». Этот нерастраченный запас любви делает героя несчастным и оттого более хладнокровным. Этот герой совершенно на меня не похож, я не знаком с такими людьми, в тюрьмах я не сидел, наркотиками не торговал, и приемных дочерей у меня не было. «Подворовать» образ было негде. Хочется верить, что персонаж получился подлинным, его отношения с дочерью – глубокими, драматическими, настоящими».
«Сережа Греков второй раз со мной работает после «Человека-амфибии», -
говорит Атанесян. - Он очень правильный образ нашел для своего героя. Я просто сказал ему – «ты играешь льва, а лев рычит только тогда, когда идет на охоту». И он «сделал» этого вора в законе – человека, у которого есть сила, ум, достоинство, и только одно уязвимое место – дочка, перед которой он слаб и растерян, он не знает, как поступить, и страдает от этого».
Неожиданным станет для зрителя появление на экране фигуриста Романа Костомарова. Он играет Колю – подлеца и мерзавца, который впутывает «честных воров» в аферу с наркотрафиком. «Меня абсолютно не смутил тот персонаж, которого мне довелось сыграть, -
говорит Роман Костомаров. – Он – гад, наркоман, подонок, поступает очень плохо. Но подонков же всегда любят. Буду надеяться на то, что зритель полюбит и меня. Ведь пока мой герой не стал наркоманом, он, наверняка, был нормальным человеком. Во всяком случае, мне этот персонаж был интересен, понятен и близок. Сыграть его мне было легче, чем какого-нибудь героя классической литературы».
Романа Костомарова Атанесян увидел по телевизору в шоу «Ледниковый период» и сразу понял, что это - его герой. Кинопроб не делали. Просто встретились, поговорили, и Роман оказался на съемочной площадке. И теперь Атанесян называет его своим самым большим открытием и прочит ему актерское будущее. «Рома Костомаров как артист для всех оказался большим откровением, -
рассказывает Дмитрий Дюжев. - Я кое-что взял у него в свою копилку на будущее. Например, то, как он сыграл смерть. Так ни в каком ВУЗе не научат. У него расширился зрачок... он застыл, не сразу отыграл это, потом внутренне что-то подумал… и умер. Это было невероятно».
«Еще в фильме снялся мой двоюродный брат, который сыграл Роберта Алоева, -
рассказывает режиссер Александр Атанесян, - он прошел свой путь в криминальном мире, поэтому в роли вора в законе выглядел очень органично. Кроме того, он оказывал нам бесценные консультации – шлифовал диалоги, объяснял мотивации и многие вещи, которые нам были неизвестны. Героиня Жени должна была его взорвать по сюжету. Он очень волновался перед этой сценой, никак не мог понять, как именно его будут взрывать. В финале истории мы видим его могилу на кладбище. Так он эту могилу сфотографировал, и теперь инспекторам ГАИ показывает, мол, видите, я уже давно умер, я вам кажусь».
О съемках и режиссере
«Близкий враг» полностью снят в Грузии, в Аджарии. Последний фильм, который снимался на этой земле – «Покаяние». Это было в 1984 году. Грузины давно забыли, что такое съемки кино. Они приходили на площадку, как в театр, приводили с собой детей и тихо сидели до конца смены, с интересом наблюдая за происходящим. Администраторы площадки специально ставили для местных жителей стулья и никогда не противились их присутствию. «За 2 месяца съемок мы выпили 850 литров прекрасного домашнего вина, которые нам везли со всей Грузии», -
вспоминают все участники съемочного процесса.
«Я могу бесконечно рассказывать про невероятное грузинское гостеприимство, -
восторженно вспоминает Атанесян. – Они нас ждали, встречали, были нам рады, бесконечно предлагали помощь – и простые люди, и правительство. Однажды нам позвонил помощник мэра Батуми и спросил, будет ли у нас время и возможность посетить мэра. Мы приехали. Мэр подробно расспрашивал про технологии съемок. Вечером включаем телевизор, а там выступает мэр: «Уважаемые батумцы, в наш город приехала съемочная группа из России. Это наши друзья и братья. Если вы их увидите, оказывайте им помощь и содействие. И еще одна просьба к автомобилистам: группа будет записывать чистый звук, поэтому просьба не сигналить на улицах». Мы когда это услышали, онемели просто».
«У нас было 22 банкета, которые нашей группе устраивали люди, в домах которых мы снимали, -
рассказывает Евгения Трофимова. – Они созванивались друг с другом и обсуждали, кто уже что приготовил, чтобы не повторяться. Это очень небогатые люди, но им очень хотелось сделать нам приятное».
Гостеприимство местных жителей вся съемочная группа вспоминает как самое большое потрясение за весь съемочный период. А режиссера Александра Атанесяна – как человека, умеющего создать комфортную атмосферу для всех участников процесса, в особенности, для актеров. Все без исключения актеры рассказывают о его методе работы, благодаря которому актер получает ту степень свободы, которая очень помогает в работе над ролью.
«Я всегда соглашаюсь сниматься у Атанесяна в любой роли, -
говорит Андрей Панин. – Как только слышу его голос в своей телефонной трубке – сразу говорю «да». Я всегда ему доверяю, и ни разу еще не ошибся. Роли, которые он мне предлагает, всегда разные, и он всегда прислушивается к тому, как я вижу роль. В большинстве случаев со мной соглашается».
«Дай бог мне таких режиссеров, -
говорит Сергей Греков, который уже снимался у Атанесяна в «Человеке-амфибии». – Шура – замечательный человек: все понимающий, образованный, эрудированный, прекрасный рассказчик. Я ему многим обязан и за многое ему благодарен. Поэтому мне не важно, что он предложит, я соглашусь на все. Но в этом фильме у меня очень хорошая роль, и я просто счастлив, что он доверил ее мне».
«Атанесян был тем человеком, благодаря которому я впервые попал на съемочную площадку, и этот опыт я до сих пор вспоминаю с теплотой, -
говорит Дмитрий Дюжев, который за 10 лет работы в кино стал одной из самых ярких российских кинозвезд. - Атанесян умеет так расположить к себе всю съемочную группу и так организовать весь процесс, что появляется ощущение, как будто друзья собрались сделать интересное дело. Большинство репетиций мы проводили за застольем, и это были настоящие репетиции, но без напряжения, без ощущения тяжелого труда. Я спросил его: «Как у Вас получается так работать?», а он ответил: «Это моя жизнь, я живу на съемочной площадке, и жизнь эта яркая и непредсказуемая, я получаю от нее удовольствие». И этим удовольствием он заражает всех вокруг. При этом Атанесян очень требовательный и всегда добивается своего. Группа его сплоченная, сработанная, с полуслова его понимает. То есть такой режиссерской мудрости и спокойствию я был поражен».
«Мы не были знакомы с режиссером раньше, -
говорит Нелли Уварова, - но в первом же разговоре с ним меня подкупила его готовность к предложениям с моей стороны. Я сказала, что вижу линию своей героини просто как отправную точку, а мне хотелось бы ее развития. При этом я понимала, что я – героиня второго плана, и моя роль может быть построена исключительно на нюансах. На что Атанесян ответил: «Хотите варианты? Показывайте, я не буду останавливать». У него на площадке приветствуется любая инициатива, у меня такое с режиссером было впервые. А кроме того, у меня был один личный аргумент в пользу работы в этой картине – съемки в Грузии, где я выросла. Мне было так приятно оказаться там снова…»
«Все сцены для меня были по-своему сложными, -
рассказывает Роман Костомаров. - Не смотря на то, что я вроде бы привычен к камерам и большому скоплению людей, иногда на меня накатывало волнение, появлялся зажим, и я начинал рефлексировать: «Господи, что я делаю? Снимаюсь в кино..!?.» Потом это проходило, и я чувствовал себя спокойно. Конечно, режиссер мне подсказывал какие-то вещи, но в большинстве случаев он не пытался меня переделать. Он шел от моей собственной органики, говорил мне: «Будь самим собой, у тебя все получается». Фигурное катание в определенном смысле тоже требует актерского мастерства, но там все совершенно другое, и там я чувствую себя уверенно, а перед кинокамерой – нет. Наверное, потому, что я не на коньках
(смеется). Зато память у меня хорошая, я быстро запоминаю текст. Самой сложной была, наверное, сцена, где я с нахальным видом пристаю к девушкам, в результате чего между нами вспыхивает конфликт. Эта сцена требовала огромного выплеска эмоций, и далась мне очень тяжело. Непросто было сниматься в сценах бандитской сходки, где за столом сидели Панин, Дюжев, Греков, Сабитов и остальные актеры, авторитет которых на меня здорово давил. Но они сами оказались отличными людьми и создавали на площадке очень приятную атмосферу».
Съемки не были тяжелыми, вся съемочная группа вспоминает об этом периоде с восторгом, но без несчастных случаев все же не обошлось – Евгения Трофимова прямо в середине съемочного периода сломала копчик. «Там сцена есть, где я прячусь от следователя на высоком подоконнике, -
вспоминает Трофимова, - залезаю, прячусь за шторой, жду, пока он уйдет, и спрыгиваю. И вот - ночь, съемка, я прыгаю, и в прыжке цепляюсь за чугунную ручку, падаю, в глазах темнеет, ничего не соображаю… А съемки ведь не остановишь, надо смену закончить. Так и снималась до утра. А потом встать не смогла. Но ничего… пришли врачи, обкололи, вправили - гипс в таких случаях не накладывают. Но это была, скорее веселая история, чем грустная…»
Еще одна веселая история была, когда подруги-героини (Трофимова и Уварова) нарядились проститутками, чтобы попасть в логово своих врагов. В этом гриме Евгению не узнал даже ее сын Даниэль. «Когда мы с Нелли вышли в костюмах проституток – чулки сеткой, короткие юбки, макияж невообразимый - вся группа начала свистеть и улюлюкать, мол, «девочки, идите к нам…», -
смеется Трофимова, - а Александр Ашотович подвел ко мне нашего сына, он протянул мне руку и сказал: «Даник», я ответила: «Женя». Он не понял, что перед ним мама».
«Мне очень комфортно работать с Александром Ашотовичем, -
отвечает Евгения Трофимова на уже привычный для себя вопрос. - Он – лучший режиссер не только в моей жизни, но и в жизни любого актера, кто с ним работал. Он умеет так корректно поставить задачу, что актер уверен, что он сам все придумал. А режиссер только чуть-чуть подсказал. Даже если бы он не был моим мужем, я мечтала бы с ним работать…»
«А мне с ней чудовищно не комфортно, -
смеется режиссер, муж актрисы. - То есть в кадре она - пластичная, чувствительная актриса, а за кадром... при всех называет меня Шурой, и постоянно спорит со мной…»
(смеется)
Несмотря на то, что Женя много раз видела в жизни оружие, в руках его она никогда не держала и стрелять не умеет, поэтому перед первой сценой убийства очень волновалась. Еще больше волновался актер-жертва Роман Костомаров. «Только в ногу не стреляй»,
- умолял он. «Выстрел нужно было произвести с очень близкого расстояния, -
вспоминает Трофимова, - причем гильза должна была укатиться в определенном направлении. Пули хоть и резиновые, но травмировать ими можно довольно сильно. Я не знаю, кто больше боялся – я или Рома, но в результате у нас все получилось».
«Нашу картину снимал американский оператор, -
рассказывает Дмитрий Дюжев. – Я с большим интересом наблюдал за тем, как он работает – как он чувствует свет, как строит кадр, какие внутрикадровые движения придумывает. В свободное время я очень любил с ним разговаривать. Он был очень отзывчивым и всегда готовым поделиться опытом. Монтажер тоже – американец. Мне кажется, что качество нашей картины ни в чем не уступает голливудскому. И по цветокоррекции, и по монтажу, и по звуку у нас получилась голливудская картина с русскими актерами и русским режиссером».
О сотрудничестве с Sony Pictures
«Приход американских компаний на российский рынок – это замечательный процесс, который очень позитивно сказывается на нашем рынке, -
уверен Александр Атанесян. - Во-первых, это много новых рабочих мест. Во-вторых, здоровая конкуренция. Бояться этого ни в коем случае не надо.
Американцы ведь не вмешиваются в ментальные культурологические вещи. Они вмешиваются в технологии, а это крайне полезно, потому что по этой части мы отстаем от американцев лет на 40. Уровень их работы со звуком, с цветокоррекцией, с монтажом с нашим несопоставим. Если вы видите в России хорошо смонтированную картину с хорошим звуком – это из области чудес, а для американцев – это обычное дело, ничего сверхъестественного. Но самое важное – это методология работы над сценарием. Они могут не понимать тонкость диалогов, юмор, но они имеют четкое представление о ритме диалога, и это то, что у наших сценаристов является слабым местом. Сотрудничество с американскими компаниями – это очень полезный опыт».
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