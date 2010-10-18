«Близкий враг». Премьера

анонс

25 октября 2007 "Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены. Фильм «Мика и Альфред», съемки которого компания «Лина» начала в августе, преодолела экватор экспедиционного периода.

19 февраля 2013 «Книга ужаса. История хоррора в кино» - в продаже Издательство «Амфора» выпустило в свет обширное исследование Дэвида Дж. Скала под говорящим названием «Книга ужаса. История хоррора в кино».

18 сентября 2011 «Безмолвный свидетель» - премьера российского детектива на СТС! С 14 мая на СТС – премьера детективного сериала «Безмолвный свидетель», снятого в формате докью-фикшн!