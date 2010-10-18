«Искатели приключений» в прокате

Головокружительный коктейль из зрелищных трюков, экзотических мест, теплого юмора и, конечно же, вечной романтики приключений обрушился на зрителей осенью 2010 года.
18 октября 2010 года кинокомпания «WSB Cinema»
представила авантюрную комедию режиссера Максима Воронкова «Искатели приключений»
. Фильм снят режиссером Максимом Воронковым
по сценарию Ильи Шиловского
и Игоря Тер-Карапетова
.
Любители экстремального спорта и изобретатели-любители Серж и Дэн зарабатывают себе на жизнь тем, что участвуют в гонках и выполняют опасные трюки для зрителей. Но все меняется, когда красавица и фотограф Софи рассказывает им историю о сокровищах своего дедушки, потерянных полвека назад в море недалеко от Таиланда. Конечно, Серж и Дэн соглашаются отправиться на поиски потерянного клада.
Съемки фильма проходили в Москве и Таиланде, где на второй же день у группы отняли лицензию на съемки, но, благодаря актеру Александру Фарберу
, через несколько дней процесс возобновился. А Фарбер стал одним из исполнительных продюсеров картины. Городские съемки в Таиланде проходили в Бангкоке и Паттайе, а для пейзажных съемок пришлось ехать в район реки Квой с ее знаменитыми водопадами.
Съемочная группа картины состояла из 37 человек, постпродакшеном занимались 3 компании, а изначальный хронометраж фильма составлял 140 минут, которые урезали до традиционного формата в 100 минут. Всю музыку к фильму написал его продюсер Юрий Кузнецов
, за исключением песни Фрэнка Синатры
и композиции группы «Arabesque».
А группа «Чай вдвоем»
специально для фильма написала и исполнила песню «Вместе с тобой»
. Позже на нее был снят видеоклип с использованием футажа из картины.
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