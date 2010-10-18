«Искатели приключений» в прокате

анонс

В Тамбовской области закончились съемки исторической народной драмы "Жила-была одна баба". Автор и режиссер фильма Андрей Смирнов.

8–11 июня 2007 года Музей Кино представил на Книжном фестивале программу киноконцертов "Немое кино-живая музыка": Москва во времени. 1927"

18 февраля 2013

Юрий Мамин сокращает фильм для проката

Популярный питерский комедиограф Юрий Мамин сократил свой новый фильм «Не думай про белых обезьян» на целых 20 минут. Для этих целей Мамин приехал на Мосфильм», где вовсю кипит работа.