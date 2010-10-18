В Интернете – «Ярославомания»

анонс

17 августа 2008 «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма - кино и книга. Представляют Майя Туровская и журнал «Сеанс» 9 февраля Киноклуб «Сине Фантом» представляет «Обыкновенный фашизм» - одну из наиболее известных и популярных советских лент о становлении Третьего рейха. Документальное исследование природы фашизма, одновременно с тем - великолепный учебник по документальной природе кинообраза.

28 июля 1936 "Строгий юноша": формализм и неясность концепции В газете "Кино" от 28 июля 1936 года подвал на второй странице был отведен "Постановлению треста "Украинфильм" о запрещении фильма "Строгий юноша". Основание: формализм, отрыв от действительности, неясность концепции.

13 февраля 2012 [ ДОМОВОЙ ] - в рамках МКФ «Молодость». 25 октября в рамках МКФ «Молодость» состоялся гала-показ фильма «ДОМОВОЙ» на Украине.