"Караси" будут сражаться за "Тельца"

анонс

1 октября 2006 Кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом В журнале "Кино-фот" опубликована декларация В.В. Маяковского "Кино и кино". В ней, в частности, говорилось: "Но - кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом.

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19 февраля 2013 Предпремьерный показ картины «Мне бы в небо» 22 декабря в «Киноклубе Empire» состоялся первый в России эксклюзивный показ картины Джейсона Рейтмана «Мне бы в небо».