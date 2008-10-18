"Караси" будут сражаться за "Тельца"

Телевизионный художественный фильм «Караси
» от компании Star Media номинирован в категории «Телевизионный фильм» на фестивале PRIX EUROPA 2008
В середине октября начал свою работу самый престижный европейский фестиваль PRIX EUROPA 2008, который проходит под патронатом Совета Европы и Европейского парламента.
На PRIX EUROPA 2008 представлено 213 проектов из 31 европейской страны. Телевизионный художественный фильм «Караси
», от компании «Стар Медиа» представляет на фестивале Украину и номинирован в категории «Телевизионный фильм». Практически все заявленные страны-участники представили в этой категории свои фильмы, их около 26, так что «Карасям
» придется выдержать нешуточное сражение за «Тельца» - официальную награду фестиваля PRIX EUROPA.
Проекты представлены в восьми категориях:
Телевизионные фильмы;
Документальные фильмы;
Телевизионные выпуски новостей;
TV Iris для мультикультурных телевизионных программ;
PRIX Genève-Europe (приз Женевы-Европы) за лучший телевизионный художественный сценарий;
Художественные программы для радио;
Документальные программы для радио;
Новые медиа (Онлайн категория)
С 18 по 25 октября - время фестивальной недели – 213 проектов соревновались за одну из двенадцати статуэток «Тельца».
Система судейства фестиваля демократична и достаточно прозрачна. Каждый заявленный участник может участвовать в дискуссиях и имеет право одного голоса.
Фестиваль основан в 1987 году. К 2008 году в альянс PRIX EUROPA вошли уже 25 европейских организаций, ассоциаций и вещателей. Фестиваль проходит под патронатом Европейского парламента и Совета Европы, с момента своего основания он стал самым престижным фестивалем в Европе.
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