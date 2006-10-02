Новое кино. XXI век

анонс

19 февраля 2013 Предпремьерный показ картины «Мне бы в небо» 22 декабря в «Киноклубе Empire» состоялся первый в России эксклюзивный показ картины Джейсона Рейтмана «Мне бы в небо».

13 февраля 2012 ММКФ: Третьим будешь Третий день юбилейного 30 ММКФ — 21 июня — запомнился десантом новых режиссеров мировой величины, топовых российских актеров, мастер-классом первого лауреата ММКФ, и рассуждениями о перспективах китайско-российской интеграции.