Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Ялте полюбили «Карасей»

2 октября
Все года

Хроника кино >>
2 октября 2008
IX Международный телекинофорум «Вместе» завершил свою работу, под занавес наградив фильмы группы компаний Star Media сразу восемью призами!
В основной конкурс форума, проходившего в Ялте с 19 по 25 сентября, были отобраны лучшие телевизионные фильмы и сериалы из России, Украины, Болгарии, Беларуси и Китая. В этой представительной компании «лучшим игровым фильмом» предыдущего телевизионного сезона стала комедийная мелодрама «Караси» (производства кинокомпании Star Media) режиссера Сергея Крутина. Еще два приза за фильм «Караси» вручили Елене Яковлевой, названной «Лучшей актрисой», и Юрию Степанову, получившему специальный приз жюри «За создание ярких острохарактерных ролей второго плана».

Караси – фамилия главных героев картины: главы семьи – настоящего полковника (Юрий Степанов), его жены Ларисы – врача-гинеколога (Елена Яковлева), их дочери Вероники – несчастно влюбленной аспирантки и сына Андрея – красавца и ловеласа. Семья переживает не самые простые времена, а тут еще надо срочно женить сына, иначе полковнику дадут всего лишь однокомнатную квартиру…

Еще пять наград увезли из Ялты картины производства кинокомпании «Мостелефильм», входящей в Группу компаний Star Media. Лучшим режиссером был назван Дин Махаматдинов, постановщик фильма «Бумеранг». Приз за лучшую женскую роль (Актриса) с Еленой Яковлевой разделила Екатерина Волкова Клинч»). В мужской актерской номинации (Актер) организаторы наградили Сергея Маховикова Главная улика») и Алексея Кравченко Бумеранг»). «Лучшим дебютом» была признана картина «Спящий и красавица», режиссером которой выступила известная актриса Ирина Апексимова. И наконец, специальный приз Мосфильма получили режиссеры фильма «Клинч» Ольга и Владимир Басовы «за верность лучшим традициям кино в изображении характера русской женщины».

В прошлом году картины производства кинокомпаний Star Media и «Мостелефильм» также были отмечены призами в основных номинациях. Восьмисерийный фильм «Смерть шпионам!» был назван «лучшим телевизионным сериалом», а его режиссер Сергей Лялин – «лучшим режиссером-постановщиком». В номинации «Дебют» в 2007 году победил фильм «Учитель в законе» (режиссер Александр Мохов), в номинации «Актриса» - Наталья Шамина Любовь под надзором», режиссер Владимир Шевельков), в номинации «Актер» - Юрий Беляев Учитель в законе»).

Говорит председатель Совета директоров группы компаний Star Media Влад Ряшин:
«Второй год подряд фильмы группы компаний Star Media признаются на телекинофоруме «Вместе» одними из лучших, и это не может нас не радовать. Гарантией того, что это не случайность, и мы действительно движемся в правильном направлении, служит авторитетнейший состав ялтинского жюри. Я хочу поблагодарить всю многочисленную команду Star Media и коллег из «Мостелефильм» за великолепные проекты и поздравить с новыми победами».

Говорит продюсер компании «Мостелефильм» Валентин Опалев:
«Я очень рад, что встретил талантливых людей и благодарен им за создание фильмов, которые понравились зрителям и участникам форума».

В состав жюри, присуждавшего награды Международного телекинофорума «Вместе», вошли режиссер Роман Балаян (председатель жюри), режиссер Валерий Ахадов, актер Эммануил Виторган, режиссер, сценарист и актриса Людмила Гладунко, певица Арина Крамер, актер Александр Потапов, кинорежиссер Юсуп Разыков.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ирина АпексимоваВалерий АхадовРоман БалаянВладимир Басов (младший)Ольга БасоваЮрий БеляевЭммануил ВиторганЕкатерина ВолковаЛюдмила ГладункоАлексей КравченкоСергей КрутинСергей ЛялинДин МахаматдиновСергей МаховиковАлександр МоховВалентин ОпалевАлександр ПотаповЮсуп РазыковВладислав РяшинЮрий СтепановНаталья ШаминаВладимир ШевельковЕлена Яковлева
фильмы
БумерангГлавная уликаКарасиКлинчЛюбовь под надзоромСмерть шпионам!Спящий и красавицаУчитель в законе

фотографии >>
В Ялте полюбили «Карасей» фотографии
В Ялте полюбили «Карасей» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Образы Америки

Образы Америки

С 28 сентября по 1 октября в Москве, в кинотеатре "35 мм" будет проходить Первый московский фестиваль американского кино "Образы Америки". Фестиваль представит московским зрителям 4 программы: "Гении начинались так", "ИндиВид" (программа независимого американского кино - продолжение одноименного фестиваля, прошедшего в Киноклубе "35 мм" осенью 2005 г.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Дмитриевна Журавлева.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.
Станислав Непряхин
27 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Станислав Непряхин.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Валерия Забегаева
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Марибель Верду
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Бад Эбботт
все родившиеся 2 октября >>

Премьеры ТВ

Самба
1 октября
Первый канал
Любовь с ограничениями
2 октября
ТНТ
Наживка для ангела
2 октября
Россия 1
Нюхач-3
2 октября
Первый канал
Улица
2 октября
ТНТ
Воспитание и выгул собак и мужчин
6 октября
ТВЦ
Как извести любовницу за семь дней
7 октября
ТВЦ
Светская жизнь
7 октября
Первый канал
Сезон любви
7 октября
Первый канал
Счастье из осколков
7 октября
Россия 1
Чисто московские убийства
8 октября
ТВЦ

ревью