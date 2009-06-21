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"Москвин опять плачет..."

2 октября
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2 октября 1922
В начале 20-х годов для кинематрографической среды было характерно состояние растерянности - невозможно достать пленку, реквизит разграблен, студийные павильоны разрушены. Неясно было, фильмы каких жанров надо снимать: мелодрамы ушли в прошлое, мистика была запрещена цензурой, для комедий - время уж больно неподходящее... Не была исключением и киностудия "Русь", в портфеле которой оригинальных сценариев не было. И тогда руководитель сценарного отдела театровед Николай Эфрос обратился к великой русской литературе. Он выбрал три произведения: "Поликушка" Льва Толстого, "Сорока-воровка" Александра Герцена и роман "Мать" Максима Горького.
Сценарий фильма по повести Толстого написали Федор Оцеп и Николай Эфрос. Оператором на фильм был приглашен Юрий Желябужский, а постановку поручили Александру Санину. Главную роль в фильме сыграл Иван Москвин, актер МХАТА, а Акулину, жену Поликушки, сыграла Вера Пашенная, актриса Малого театра.
Первый общественный просмотр картины состоялся 2-го октября 1922 года ( в прокате - с 31 октября). Фильм не понравился радикально настроенным критикам, которые писали: "Москвин опять плачет". Революционная романтика требовала других героев - сильных, не знающих сомнений. Страдающий "маленький человек" был отодвинут в киносюжетах подальше, чтобы не мешать идейным борцам за светлое будущее..
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