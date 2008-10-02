Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Новое кино ждет счастливый путь

2 октября
Все года

Хроника кино >>
2 октября 2008
Фильм режиссера Александра Баршака «Счастливого пути» показан в конкурсной программе 5-ого юбилейного международного кинофестиваля «Новое кино. XXI век»
В программе фестиваля фильмов стран СНГ и Балтии «Новое кино. XXI век» - конкурс в трех номинациях: лучший дебют, лучший документальный фильм и лучший детский фильм, а также ретроспектива лент-победителей фестиваля прошлых лет.
В номинации «Лучший дебют» показан фильм режиссера Александра Баршака «Счастливого пути» (производство кинокомпании Star Media). Фильм снят в жанре комедийной мелодрамы с элементами роад-муви. В центре истории - пара авантюрно настроенных молодых людей: амбициозный юрист и начинающая поп-исполнительница. Оба спешат в Ярославль, чтобы принять участие в заседании суда и концерте. Но сначала опаздывают на поезд, затем берут такси и попадают в аварию, в результате продолжают свой путь в компании растаманов и дальнобойщиков. Даже избавиться друг от друга у них не выходит - судьба постоянно сводит их вместе. Ранее фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля «Киношок 2008».
Фестиваль «Новое кино. XXI век» учредили Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Союз кинематографистов России и его Московское отделение, Национальная академия кинематографических искусств и наук России. Он проводится под эгидой ЮНЕСКО, а президентом фестиваля является председатель правления Союза кинематографистов России актер Геннадий Полока.
Фестиваль прошел с 30 сентября по 2 октября в Москве.
Конкурсные показы фильмов проходили в кинотеатре «Художественный» и Доме кино.

Предоставлено компанией Star Media
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр Баршак
фильмы
Счастливого пути

фотографии >>
Новое кино ждет счастливый путь фотографии
Новое кино ждет счастливый путь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Павел Корчагин" - героизм бескорыстия

"Павел Корчагин" - героизм бескорыстия

На экраны вышел фильм режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова "Павел Корчагин". В экранизации романа Николая Островского "Как закалялась сталь" (сценарий был написан Константином Исаевым) главную роль сыграл Василий Лановой.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Дмитриевна Журавлева.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.
Станислав Непряхин
27 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Станислав Непряхин.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Валерия Забегаева
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Марибель Верду
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Бад Эбботт
все родившиеся 2 октября >>

Премьеры ТВ

Любовь с ограничениями
2 октября
ТНТ
Наживка для ангела
2 октября
Россия 1
Нюхач-3
2 октября
Первый канал
Улица
2 октября
ТНТ
Воспитание и выгул собак и мужчин
6 октября
ТВЦ
Как извести любовницу за семь дней
7 октября
ТВЦ
Светская жизнь
7 октября
Первый канал
Сезон любви
7 октября
Первый канал
Счастье из осколков
7 октября
Россия 1
Чисто московские убийства
8 октября
ТВЦ

ревью