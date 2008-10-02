Новое кино ждет счастливый путь

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Скарлетт Йоханссон, Иван Ургант, Гоша Куценко и еще 25 поющих актеров

Для съемок сериала «Годунов» будет воссоздана Москва XVI века.

«Люди в чёрном» вернутся на большой экран

Москвичи увидят Чарли Чаплина в сопровождении оркестра под руководством Владимира Спивакова

Интервью

Дени Вильнев: «Это очень деликатный момент, когда люди адаптируют что-то, что было частью твоего детства»

Режиссер нового «Бегущего по лезвию» - о будущем, российской культуре, комиксах, больших проектах и сериалах