ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов

20 октября 2006 года продюсерский центр «ЛЕАН-М» с размахом отметил окончание съемок сразу четырех своих сериалов: «Солдаты-11» (РЕН-ТВ), «Счастливы вместе»
(ТНТ), «Золотая теща»
(ТВЦ) и «Папа на все руки» (СТС). На вечеринку «для своих» собрались почти 300 человек - актеры, режиссеры, продюсеры всех четырех сериалов и многочисленные журналисты.
Развлекала гостей группа «Леприконсы», под песни которой зажигательнее всех отплясывали Оскар Кучера
(«Солдаты», лейтенант Куренков) и Вадим Колганов
(«Золотая теща», зять Крымов). Даже актрисе Наталье Бочкаревой
(«Счастливы вместе», Даша Букина) беременность не помешала начать пританцовывать. А вот Анатолий Журавлев
(«Папа на все руки», телеведущий Славин) и Владимир Тишко
(«Золотая теща», доктор Шпирт) предпочли танцам непринужденную беседу у фуршетных столов.
Поводов для хорошего настроения у участников вечеринки было более чем достаточно – сериалы производства «ЛЕАН-М» идут на телеканалах со стабильно высоким рейтингом.
Предоставлено продюсерским центром «ЛЕАН-М»
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