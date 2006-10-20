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ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов

20 октября
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20 октября 2006
20 октября 2006 года продюсерский центр «ЛЕАН-М» с размахом отметил окончание съемок сразу четырех своих сериалов: «Солдаты-11» (РЕН-ТВ), «Счастливы вместе» (ТНТ), «Золотая теща» (ТВЦ) и «Папа на все руки» (СТС). На вечеринку «для своих» собрались почти 300 человек - актеры, режиссеры, продюсеры всех четырех сериалов и многочисленные журналисты.
Развлекала гостей группа «Леприконсы», под песни которой зажигательнее всех отплясывали Оскар Кучера («Солдаты», лейтенант Куренков) и Вадим Колганов («Золотая теща», зять Крымов). Даже актрисе Наталье Бочкаревой («Счастливы вместе», Даша Букина) беременность не помешала начать пританцовывать. А вот Анатолий Журавлев («Папа на все руки», телеведущий Славин) и Владимир Тишко («Золотая теща», доктор Шпирт) предпочли танцам непринужденную беседу у фуршетных столов.
Поводов для хорошего настроения у участников вечеринки было более чем достаточно – сериалы производства «ЛЕАН-М» идут на телеканалах со стабильно высоким рейтингом.
Предоставлено продюсерским центром «ЛЕАН-М»
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персоны
Наталья БочкарёваАнатолий ЖуравлёвВадим КолгановОскар КучераВладимир Тишко
фильмы
Золотая тёщаПапа на все рукиСолдаты-11Счастливы вместе

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ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов фотографии
ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов фотографии
ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов фотографии
ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов фотографии
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