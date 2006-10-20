ЛЕАН-М отметил сдачу четырех сериалов

анонс

29 января 2012 Татьянин день на празднике детства Актрисы сериала «Татьянин день» поздравили детей с днем рождения дома, в котором они растут и учатся.

15 апреля 2007 Все, спорщики, приехали. Выходите, там вас помирят В самом начале января 1978-го начался подготовительный период фильма «Место встречи изменить нельзя», в течение которого выбирались места натурных съемок и проводились кинопробы. К марту определился приблизительный актерский состав.

9 июля 2007 Национальный телевизионный конкурс "ТЭФИ-2006" 16 сентября 2006 года состоялось Общее заседание Академии Российского телевидения на котором были утверждены тройки финалистов в номинациях №№ 1–40 и прошло голосование по номинациям №№ 41-42 («За личный вклад в развитие российского телевидения», «Специальный приз Правления Академии Российского телевидения»).