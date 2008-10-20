Интрига раскрыта: награды фестиваля «2morrow».

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9 марта 2015 «Индус» - в Индии Индийские телеканалы показывают первый российский сериал, снятый в Болливуде.

18 февраля 2013 Новая команда XXIX Московского международного кинофестиваля Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XXIX Московского международного кинофестиваля, который стартует 21 июня 2007. Президентом нынешнего ММКФ утвержден Никита Михалков.

18 февраля 2013 Премьера фильма "Отрыв" Александр Миндадзе представил в конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" (с 3 по 11 июня) фильм "Отрыв", снятый им как режиссером.