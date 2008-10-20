Российское кино на кинофестивале в Стокгольме

анонс

19 февраля 2013 «Ясновидящая» - в прокате 5 ноября на экраны России вышла новая картина Ильи Хотиненко «Ясновидящая», в которой главные роли сыграли Алла Юганова и Евгений Стычкин.

18 февраля 2013 «Короли игры» на канале СТС Сразу после завершения драмы «Атлантида» на канале СТС - премьера мини-сериала «Короли игры».

18 февраля 2013 «Навигатор» в киноцентре «Родина» Компания Tour de Film и киноцентр "Родина" продолжают проект "Немое кино+живая музыка", успешно стартовавший в июле 2008 года. На этот раз будет представлена комедия «Навигатор» - одна из лучших работ великого Бастера Китона.