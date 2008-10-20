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Российское кино на кинофестивале в Стокгольме

20 октября
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20 октября 2008
Cовременное российское кино стало особой темой на XIX международном Стокгольмском кинофестивале. Фестиваль, который проходит в столице Швеции, делает упор на молодое, новаторское кино, поднимающее проблемы современного общества. Согласно правилам, участники основного международного конкурса могут быть авторами не более трех фильмов. Именно поэтому на афишах фестиваля можно увидеть молодые имена, хотя во внеконкурсной программе есть много лент признанных мастеров. В борьбе за главный приз – «Бронзового коня» – в 2008 году приняла участие Анна Меликян с фильмом «Русалка».
«У нас есть много примеров, когда участники нашего фестиваля после победы в Стокгольме были признаны во всем мире, – рассказала директор фестиваля Гит Шейниус. – В качестве примера могу привести Квентина Тарантино, который именно здесь получил «Бронзовую лошадь», а уже потом стал мировой знаменитостью».
«Напряжение и контрасты в российских фильмах стали больше, и нам очень приятно, что мы можем показать эти новые киноталанты в нашей специальной секции «Прожектор». Мы всегда с пристальным вниманием следим за развитием искусства кино на территории всего бывшего СССР», – говорит Гит Шейниус.
В программе – ленты «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай-Германики, «Глянец» Андрея Кончаловского, «Нирвана» Игоря Волошина, «Бумажный солдат» Германа-младшего, «Шультес» Бакура Бакурадзе, «Железная дорога» Алексея Федорченко и другие. Фестиваль прошел с 20 по 30 ноября.

ИТАР-ТАСС
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персоны
Бакур БакурадзеИгорь ВолошинАлексей Герман (младший)Валерия Гай ГерманикаАндрей КончаловскийАнна МеликянАлексей Федорченко
фильмы
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