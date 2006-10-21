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Черная комедия о русском Гамлете - призер Римского кинофестиваля!

21 октября
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21 октября 2006
В Риме 21 октября 2006 года закрывается международный кинофестиваль.
Обладателей наград за лучший фильм и лучшие роли определяло специальное жюри, состоящее из 50 кинолюбителей, которое возглавлял знаменитый итальянский режиссер Этторе Скола. Именно этому непрофессиональному жюри, от которого ожидали, что главный приз все-таки останется в Италии, понравился фильм про нашу российскую жизнь и картина Кирилла Серебренникова "Изображая жертву" получила главный приз первого Римского кинофестиваля - "Золотого Марка Аврелия".
Приз за лучшую женскую роль достался французской актрисе Ариан Аскарид за роль в фильме "Армения" режиссера Робера Гедигяна. Лучшим актером назван итальянец Джорджио Коланджели, сыгравший в фильме Аллесандро Андежлини "Соленый ветер".
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Черная комедия о русском Гамлете - призер Римского кинофестиваля! фотографии
Черная комедия о русском Гамлете - призер Римского кинофестиваля! фотографии
Черная комедия о русском Гамлете - призер Римского кинофестиваля! фотографии
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