Черная комедия о русском Гамлете - призер Римского кинофестиваля!

анонс

15 апреля 2007

На идеологической комиссии картина публично, открыто подверглась резкой критике.

Для обсуждения картины «Андрей Рублев» 31 мая 1967 года собирается художественный совет «Мосфильма». Тарковский не приходит на обсуждение, ходят слухи, что он заболел. Из стенограммы заседания Бюро художественного совета киностудии: В.