Свинцовый мальчик Руслан

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В кинотеатре «Космос» представителям кинотеатров и аккредитованной на Кинорынке прессы показали трейлер и тизер комедии «О, счастливчик!».

18 февраля 2013

Многоликий Вий: что станет с лицом мифического чудовища?

Кинокартина «Вий», работа над которой продолжается уже более трех лет, с самого начала съемок была окружена ореолом таинственности.

Режиссер фильма по-прежнему не спешит раскрывать детали проекта.