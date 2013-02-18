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Свинцовый мальчик Руслан

21 октября
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21 октября 1986
В прокат выходит фильм "Плюмбум, или Опасная игра". Молодой герой, каким его видят Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе, вызывает шок. Имя "Плюмбум" становится нарицательным.
Герой фильма — обычный школьник в свободное от учебы время страстно предававшийся борьбе со всевозможными нарушителями закона, включая сюда и собственного отца. Но романтика войны с правонарушителями увлекала его лишь постольку, поскольку давала ощущение собственной силы и власти над другим человеком. Плюмбум явился одним из первых в длинной череде странных подростков, вызывающих смешанное чувство жалости и отвращения, которые стали излюбленными героями "перестроечного" экрана образца 1986—1989 годов. Правда, ничто не роднило главного героя ленты, 15-летнего сыщика по роду увлечений Руслана Чутко, с последующими панками, "люберами", "мажорами", туповатыми рокерами и металлистами и прочими малолетними антигероями, которыми столь изобиловала перестроечная эпоха "злых песен". Тогда еще весьма вероятной казалась перспектива поворота перестроечного корабля вспять. Поэтому среди типажей нового поколения авторы " Плюмбума ..." выбирают не самую характерную, но пока еще весьма злободневную фигуру "второго Павлика Морозова" .

Источник информации - Энциклопедия отечественного кино
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Плюмбум, или Опасная игра

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