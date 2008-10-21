«Пари»: Пресс-конференция

анонс

9 июля 2006

Ликер "Шасси"

Премьера фильма "Хроника пикирующего бомбардировщика" состоялась в мае 1968 года в кинотеатре "Ленинград". Фильм об экипаже пикирующего бомбардировщика - 20-летних юношах, отдавших свои жизни в героической битве с врагом в июле 1944 года.