Кинопанорама. Начало

До 1960-х годов существовало достаточно много телепередач, посвященных киноискусству: программы по истории кино, "Новости кино", творческие портреты известных режиссеров, операторов, актеров, передачи о зарубежном кинематографе. В 1960-е годы самой интересной из них стала "Кинопанорама", которая в течение многих лет занимала первые места в рейтинге телепередач и программ Центрального телевидения СССР. Она стала тележурналом, цель которого - показывать панораму кинематографической жизни, воспитывать у зрителей художественный эстетический вкус, руководствуясь которым они могли бы ориентироваться в потоке отечественной и зарубежной кинопродукции.
Личность ведущего "Кинопанорамы" во многом определяла ее стиль и популярность, так как форма тележурнала, состоящего из отдельных страничек-рубрик, не всегда связанных тематически, требовала авторского комментария. Создатели программы стали убеждать Зиновия Гердта в том, что ведущим должен быть именно он и обязательно в кадре.
21 октября 1962 года в эфир вышел первый выпуск "Кинопанорамы". Началась передача после вступительного слова ведущего с представления нового фильма "Молодо-зелено", которое включало в себя показ фрагментов фильма и интервью с постановщиком картины К. Воиновым и актером Ю. Никулиным. Далее З.Гердт перешел к рубрике "На съемочных площадках страны", где показывались съемки фильма "Мой младший брат" по произведению В. Аксенова, и другого фильма "Коллеги". Отдельная рубрика была посвящена творчеству тех людей, которые находятся "за кадром" - был показан сюжет "Пластический грим". Серьезное внимание уделяли и неигровому кино. В первом выпуске зрители познакомились с новым документальным фильмом А. Калашина "Мексика, которую мы любим". Стремясь привлечь внимание зрителей к творчеству начинающих кинематографистов, в выпуске была представлена курсовая работа студента ВГИКа Э. Климова "Жиних". Затем шел сюжет "Кинодокументы эпохи" - были показаны рабочие моменты съемок фильмов "Броненосец "Потемкин", "10 дней", "Чапаев".
Ведущий "Кинопанорамы" Зиновий Гердт, работая в театре и в кино, не мог регулярно принимать участие в передаче. Время от времени ему приходилось выезжать из Москвы на гастроли и съемки. В 1963 году он провел всего три выпуска. Поскольку "Кинопанорама" не записывалась, приглашали других ведущих: О.Табакова, И. Саввину, Т. Лаврову. Но частая смена ведущих не могла не повлиять на интерес зрителей к только что созданной передаче. Еще более отрицательную роль сыграло то, что некоторые выпуски проходили вообще без ведущего. С конца 1964 года "Кинопанорама" перестает выходить в эфир. В сентябре 1965 года в связи с проведением 1 съезда Союза кинематографистов СССР "Кинопанорама" вернулась на экран, но уже в 1966 году из нее ушел З.Гердт. И в "Кинопанораму" пришел Алексей Каплер, ставший ее постоянным ведущим на 6 лет.
А.Я. Каплер - кинодраматург и автор многих сценариев, отлично владел кинематографическим материалом, был живым классиком советского кино. Все выпуски "Кинопанорамы" он вел от первого лица. К.Б. Маринина вспоминает: "Этот тогда уже не молодой человек, рассказывая о событиях кинематографической жизни, вовсе не думал о том, как бы получше выглядеть на экране. Он не улыбался зрителям, не пытался их расположить к себе. В середине какого-то рассказа он мог вдруг сказать: "Ах ты, господи, забыл название! Оно было у меня где-то записано, но не могу найти запись. Ну ладно, потом найду и скажу, а вы пока посмотрите фрагмент фильма". И вот - покорил всех! Секрет его обаяния заключался в предельной естественности существования перед камерой, а зрительское доверие к нему основывалось на том, что он очень хорошо знал все, что касалось киноискусства. Была в нем еще, конечно, тайна- тайна личности, тайна таланта. Она-то и приковывала к себе зрителей. Он мог позволить себе говорить вещи совершенно неожиданные. Был случай, когда, представляя фильм, А.Я. Каплер вдруг сказал: "Да, чтобы не забыть - когда едете за город, берите с собой хлеб или крупу, чтобы покормить птиц". И никто не удивлялся, что это говорится в "Кинопанораме". Иногда он рассказывал анекдот или происшествие, которое случилось с ним недавно. Он разговаривал со зрителями так, как разговаривают в узком дружеском кругу, где можно и отвлечься от темы, делясь мыслью, которая пришла в голову именно сейчас.
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