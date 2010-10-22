«Охотник на троллей» и его прокатчик

анонс

18 февраля 2013 Победители 30-го Московского международного кинофестиваля 28 июня в к/т «Пушкинский» прошла церемония закрытия 30-го ММКФ. Неделя «высокого кино» завершилась.

9 июля 2007 Стали известны победители фестиваля "Амурская осень" На церемонии закрытия четвертого российского кинофорума «Амурская осень» названы все победители. На семь призов претендовали 12 кинокартин и столько же спектаклей. Покорил жюри и зрителей спектакль «Трамвай желание».

29 апреля 2007 Снят знаменитый «День смерти» ...Всё началось с того, что кино стало звуковым. Эйзенштейн, его ассистент и соавтор Григорий Александров и оператор Эдуард Тиссэ получили командировку за рубеж для изучения новой звуковой техники.