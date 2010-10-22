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«Охотник на троллей» и его прокатчик

22 октября
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22 октября 2010
22 октября 2010 года компания Universal Pictures International (далее – UPI) объявила о приобретении прав на кинотеатральную дистрибуцию фантастического фильма The Troll Hunter (дословный перевод – «Охотник на троллей»).
The Troll Hunter будет выпущен компанией UPI в России, Италии, Испании, Германии, Австрии, Швейцарии, странах Бенилюкса и Балтии.
В США прокатом фильма займется компания Magnolia/Magnet, которая приобрела права на его дистрибуцию после просмотра на фестивале Fantastic Fest. Там картина вызвала у зрителей необычайный интерес благодаря невероятному трейлеру, сделанному в стиле таких проектов, как «Монстро» и «Паранормальное явление». Magnet планирует выпустить The Troll Hunter в следующем году.
«Охотник на троллей» и его прокатчик
Сюжет картины The Troll Hunter повествует о группе норвежских студентов-кинематографистов. Они отправляются на поиски гигантских троллей, узнав о том, что власти скрывали их существование многие годы. Создатели фильма обещают, что это новый взгляд на классический жанр ужасов.
Фильм The Troll Hunter станет дебютом в полнометражном кино для режиссера Андрэ Овредала и популярного норвежского комика Отто Есперсена. Продюсируют картину Джон М. Якобсен и Свеинунг Голимо, компания Filmkameratene.
«У фильма The Troll Hunter есть потенциал, чтобы поднять жанр ужасов на новый уровень. Мы рады участвовать в выпуске этого проекта, который можно назвать одним из самых оригинальных и ожидаемых на кинорынке», – отмечает Кристиан Грасс, президент по производству и поглощениям компании UPI.
«Тролли Норвегии рады тому, что их будущее находится в руках Universal Pictures. Они знают, что благодаря этому мейджору такие существа, как Человек-волк, Дракула и его вампиры, а также многие другие стали большими звездами, – добавляет продюсер Джон М. Якобсен.Universal Pictures была также первой компанией, которая предложила мне работу в далеком 1962 году, так что и я, и тролли чувствуем себя на своем месте. Мы очень рады этому сотрудничеству».
Ролик фильма The Troll Hunter: http://www.youtube.com/watch?v=vy2nAOdBUlw.

UPI
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