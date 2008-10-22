Победа «Юрьева дня» в Варшаве

Художественный фильм Кирилла Серебренникова «Юрьев День» продолжает собирать трофеи международных кинофестивалей. На завершившемся 24-ом Международном кинофестивале в Варшаве «Юрьев День» был удостоен Гран-При. К призу прилагается денежная премия в размере 40 тысяч долларов.

Гран-При 24-го Международного кинофестиваля в Варшаве стал не первым успехом нового фильма режиссера Кирилла Серебренникова. В июне этого года исполнительница главной роли Ксения Раппопорт получила приз за «Лучшую женскую роль» на Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр», а в июле «Юрьев день» был удостоен сразу 4 наград на кинофестивале в Локарно: приза Молодежного жюри, приза Международной федерации киноклубов FICC/IFFS, за лучшее исполнение женской роли от независимых кинокритиков Европы (Ксения Раппопорт). Также фильм был отмечен «Специальным упоминанием» Экуменического жюри.