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Гоша Куценко и Иван Демьян: благотворительный концерт-акция Х.. ВОЙНЕ

22 октября
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22 октября 2008
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия нанесла ракетно-бомбовый удар по Южной Осетии. Война, развязанная Грузией, унесла почти две тысячи жизней, более 30 тыс. людей осталось без крова…
22 октября в московском клубе Б2 состоялся большой совместный концерт двух коллективов: группы 7Б и музыкального проекта Гоши Куценко.
Это были не просто сеты от двух групп, а большая уникальная программа. Совместные песни-проекты, видео инсталляции, специальные гости – это далеко не всё, что ожидало зрителей в этот вечер.
Иван Демьян, гр. 7Б: "08.08.08 - число бесконечной вечной памяти погибших и пострадавших в этой (никому не понятной) войне. И если есть такая возможность помочь этим людям, то мы выбираем её… и, быть может, мы станем друг другу нужнее... У нас одно небо, мы видим одни и те же звёзды… Приходи, поддержи, музыка против войны".
Гоша Куценко: ”Люди – это музыка. Разная – грустная, весёлая, но честная и красивая. Иначе, для души человеческой нет смысла гостить в нашем безответственном за свои выходки теле. Музыка не может стрелять и убивать! Музыка! SOS! Спаси наши души!"
Все деньги от концерта перечислены в Цхинвал семьям погибших и раненых.

Клуб Б2, м. Маяковская, ул. Б. Садовая, 8
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Гоша Куценко и Иван Демьян: благотворительный концерт-акция Х.. ВОЙНЕ фотографии
Гоша Куценко и Иван Демьян: благотворительный концерт-акция Х.. ВОЙНЕ фотографии
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