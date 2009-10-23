«Ярослав». Съемки

Завершается съемочный период новой исторической картины «Ярослав»
, которую снимает по сценарию Натальи Назаровой
и Марины Кошкиной
режиссер и оператор Дмитрий Коробкин
.
Нашему фотокорреспонденту 23 октября удалось побывать на съемочной площадке, представляющей собой деревянный город, построенный художником
и декораторами в глухом непроходимом лесу на высоком берегу реки Волги неподалеку от Тутаева Ярославской области.
Впечатления от фотоматериала
колоссальные, так что, вполне возможно, мы имеем дело с неплохим масштабным проектом. В том числе, удивляют в наше кризисное время и цифры с фактами, что перечислены в пресс-релизе. Бюджет картины составляет 5 миллионов долларов (вместо запланированных ранее 11-ти). Гримирование основных персонажей длилось несколько часов. Лучшие каскадеры России участвовали в обилии боевых, каскадерских и конно-трюковых сценах. Для изготовления костюмов, украшений и прочих деталей быта были использованы архивы Ярославского и Ростовского кремлей. 300 жителей Тутаева принимали участие в съемках. На каждого из них был сшит индивидуальный костюм. Продюсеры для наглядности продемонстрировали прессе склад холодного оружия, одежды и других реквизитов.
Такой основательный подход не часто встретишь в современном отечественном кинопроизводстве. Как, впрочем, не в каждом фильме увидишь такой интересный актерский состав: Алексей Кравченко
, Светлана Чуйкина
, Валерий Золотухин
, Виктор Вержбицкий
, Елена Плаксина
, Юрий Ваксман
, Денис Ясик
... Главную же роль - Князя Ярослава - исполняет звезда русского зарубежного театра Александр Ивашкевич
, уже примеривший чуть ранее исторический костюм в «Иване Грозном» Андрея Эшпая
.
Из них практически все присутствовали в тот день, когда туда приехал наш фотограф. Поэтому у него получился такой обширный фоторепортаж
. Кстати, мы предлагаем вашему вниманию не весь отснятый материал. По просьбе режиссера, ради сохранения интриги фильма, ключевую сцену просили даже не снимать, но разрешили запечатлеть ее репетицию. Возможно, ближе к выходу картины мы и раскроем эту тайну...
Что получится в результате, мы узнаем осенью 2010 года, когда «Ярослав»
выйдет на экраны. Причиной же появления этого проекта стало 1000-летие основания города Ярославль, которое с помпой будет отмечать вся Россия в следующем году.
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