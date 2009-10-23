Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ярослав». Съемки

23 октября
Все года

Хроника кино >>
23 октября 2009
Завершается съемочный период новой исторической картины «Ярослав», которую снимает по сценарию Натальи Назаровой и Марины Кошкиной режиссер и оператор Дмитрий Коробкин.
Нашему фотокорреспонденту 23 октября удалось побывать на съемочной площадке, представляющей собой деревянный город, построенный художником и декораторами в глухом непроходимом лесу на высоком берегу реки Волги неподалеку от Тутаева Ярославской области.
Впечатления от фотоматериала колоссальные, так что, вполне возможно, мы имеем дело с неплохим масштабным проектом. В том числе, удивляют в наше кризисное время и цифры с фактами, что перечислены в пресс-релизе. Бюджет картины составляет 5 миллионов долларов (вместо запланированных ранее 11-ти). Гримирование основных персонажей длилось несколько часов. Лучшие каскадеры России участвовали в обилии боевых, каскадерских и конно-трюковых сценах. Для изготовления костюмов, украшений и прочих деталей быта были использованы архивы Ярославского и Ростовского кремлей. 300 жителей Тутаева принимали участие в съемках. На каждого из них был сшит индивидуальный костюм. Продюсеры для наглядности продемонстрировали прессе склад холодного оружия, одежды и других реквизитов.
Такой основательный подход не часто встретишь в современном отечественном кинопроизводстве. Как, впрочем, не в каждом фильме увидишь такой интересный актерский состав: Алексей Кравченко, Светлана Чуйкина, Валерий Золотухин, Виктор Вержбицкий, Елена Плаксина, Юрий Ваксман, Денис Ясик... Главную же роль - Князя Ярослава - исполняет звезда русского зарубежного театра Александр Ивашкевич, уже примеривший чуть ранее исторический костюм в «Иване Грозном» Андрея Эшпая.
Из них практически все присутствовали в тот день, когда туда приехал наш фотограф. Поэтому у него получился такой обширный фоторепортаж. Кстати, мы предлагаем вашему вниманию не весь отснятый материал. По просьбе режиссера, ради сохранения интриги фильма, ключевую сцену просили даже не снимать, но разрешили запечатлеть ее репетицию. Возможно, ближе к выходу картины мы и раскроем эту тайну...
Что получится в результате, мы узнаем осенью 2010 года, когда «Ярослав» выйдет на экраны. Причиной же появления этого проекта стало 1000-летие основания города Ярославль, которое с помпой будет отмечать вся Россия в следующем году.

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Юрий ВаксманВиктор ВержбицкийВалерий ЗолотухинАлександр ИвашкевичДмитрий КоробкинМарина КошкинаАлексей КравченкоНаталья Назарова (II)Елена ПлаксинаМария ТурскаяСветлана ЧуйкинаДенис Ясик
фильмы
Ярослав. Тысячу лет назад

фотографии >>
«Ярослав». Съемки фотографии
«Ярослав». Съемки фотографии
«Ярослав». Съемки фотографии
«Ярослав». Съемки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Жукова Светлана (Тутаев)   7.11.2009 - 21:44
Добрый день! Я была одной из 10 рабынь в нескольких массовых сценах. Ощущения непередаваемые! Дмитрий был суров и безжалостен:), но, надеюсь, все, что мы показали, ему понравится. Спасибо всем!... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

«Ника»: Победители

«Ника»: Победители

3 апреля прошла XXII церемония вручения премии «Ника». Лучшим отечественным фильмом признан мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Сурикова
18 октября ушла из жизни актриса, педагог Вера Сурикова.
Даниэль Дарьё
17 октября ушла из жизни французская актриса Даниэль Дарьё.

День рождения >>

Елена Борзова
Станислав Бородокин
Ольга Гзовская
Михаил Горский
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Александр Январёв
Жерар Блен
Колин Грэй
Диана Дорс
Сара Лэйн
Брэдли Пирс
Райан Рейнольдс
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Премьеры ТВ

Невский. Проверка на прочность
19 октября
НТВ
Ивановы-Ивановы
20 октября
СТС
Не в деньгах счастье
22 октября
ТВЦ
Не говорите мне о нём
22 октября
Россия 1
Избранница
25 октября
Первый канал
Клянусь любить тебя вечно
27 октября
Домашний
Пока смерть не разлучит нас
28 октября
Россия 1
Счастливая серая мышь
28 октября
Россия 1
Эхо греха
29 октября
Россия 1

ревью