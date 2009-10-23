«Московский фейерверк» и Гришковец

анонс

20 июля 2006 Этапный фильм для коммерческого кинематографа России В нашей стране и раньше снимали фантастические ленты - философский «Солярис» Тарковского, экологический фильм Ричарда Викторова «Через тернии к звездам», комедия абсурда Георгия Данелия «Кин-дза-дза».

11 апреля 2006 В этот день состоялась премьера "Чапаева" В эти ноябрьские дни несколько десятков лет назад в ленинградском кинотеатре "Титан" состоялась премьера одного из культовых фильмов советского кинематографа "Чапаев".