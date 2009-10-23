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«Московский фейерверк» и Гришковец

23 октября
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23 октября 2009
Актер и режиссер Евгений Гришковец озвучил свою роль в новогодней комедии Дмитрия Орлова «Московский фейерверк».
Евгений Гришковец живет очень насыщенной гастрольной жизнью. В Москву актер вернулся из очередной гастрольной поездки со своими легендарными моноспектаклями. Вернулся простывшим, с охрипшим голосом и заложенным носом.
Все участники актерской группы уже успели озвучить своих персонажей, и только никак не могли дождаться, когда же к озвучанию приступит Гришковец, совершенно неуловимый в российской столице. Именно поэтому, несмотря на то, что актер был простужен, съемочная группа была уже счастлива одним только его появлением в студии звукозаписи.
Евгений опасался, что зря приехал – все же не то физическое состояние, чтобы озвучивать картину. Но его хриплый, осипший голос оказался стопроцентным попаданием в персонажа, которого он сыграл. По сюжету Гришковец играет узбекского гастарбайтера, живущего в Москве. В итоге записанный «больной» голос Гришковца как нельзя лучше пришелся к образу его героя. К тому же, фильм новогодний, зимний, и такой голос добавил и персонажу, и всему фильму в целом еще немного атмосферности.
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