«Московский фейерверк» и Гришковец

Актер и режиссер Евгений Гришковец
озвучил свою роль в новогодней комедии Дмитрия Орлова «Московский фейерверк»
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Евгений Гришковец
живет очень насыщенной гастрольной жизнью. В Москву актер вернулся из очередной гастрольной поездки со своими легендарными моноспектаклями. Вернулся простывшим, с охрипшим голосом и заложенным носом.
Все участники актерской группы уже успели озвучить своих персонажей, и только никак не могли дождаться, когда же к озвучанию приступит Гришковец
, совершенно неуловимый в российской столице. Именно поэтому, несмотря на то, что актер был простужен, съемочная группа была уже счастлива одним только его появлением в студии звукозаписи.
Евгений
опасался, что зря приехал – все же не то физическое состояние, чтобы озвучивать картину. Но его хриплый, осипший голос оказался стопроцентным попаданием в персонажа, которого он сыграл. По сюжету Гришковец
играет узбекского гастарбайтера, живущего в Москве. В итоге записанный «больной» голос Гришковца
как нельзя лучше пришелся к образу его героя. К тому же, фильм новогодний, зимний, и такой голос добавил и персонажу, и всему фильму в целом еще немного атмосферности.
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