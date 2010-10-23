Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Гоп-стоп» Павла Бардина на фестивале «Текстура»

23 октября
Все года

Хроника кино >>
23 октября 2010
Московская премьера фильма «Гоп-стоп» Павла Бардина на «Дне фестиваля «Текстура» в рамках кинофестиваля «2-IN-1» - 23 октября, кинотеатр «Пионер».
Новая работа режиссера Павла Бардина, чей дебютный фильм «Россия 88» вызвал настоящий скандал в прессе и в Интернете – за счет чего приобрел невероятную популярность задолго до выхода в прокат («Россию 88» скачало рекордное число Интернет-пользователей). «Гоп-стоп» – музыкальная криминальная комедия с элементами абсурда, навеянная классическими народными эпосами. Гопник Вася из провинциального моногородка в исполнении Петра Федорова («Обитаемый остров», «Россия 88», «Фобос») волею случая становится Робином Гудом. На фестивале «Текстура» состоится мировая премьера фильма.
Стиль фильма:
• Полный набор киноаттракционов: погоня, драка, песня, танец, секс.
• Концептуальный принцип съемки: сцена – кадр.
• Все герои имеют как минимум одного сказочного прототипа. Например, Васяня – это не только Робин Гуд, но и Буратино, и Иван-дурак, и Илья Муромец.
• Любовно собранная всемирная коллекция киноштампов – драматургических, монтажных, операторских, актерских.
• Набор кино- и литературных цитат и отсылок: «1001 ночь», «Ревизор», «Калина красная», «Неуловимые мстители», «Восемь с половиной», «Черная кошка, белый кот», «Любовь и голуби», «Дубровский», «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», «Берегись автомобиля», европейские криминальные драмы и комедии, индийские мелодрамы, русские сказки, английские баллады, «энтэвэшные» сериалы и прочее.
• Розенбаум, Серов и «Сектор газа» в аранжировках Сергея Анашкина и исполнении симфонического оркестра приобретают новое звучание.
• Эклектика оборачивается новаторством, штампы работают, из сора вырастают цветы любви, а ужасная драматургия логично приводит историю к «индийскому» финалу.
Павел Бардин: «Гоп-стоп» – фильм-матрешка, слоеный пирог. Современная узнаваемая жизнь оказывается сказкой. А ретро-комедия, наоборот – социальным кино. Но форма не прячет отсутствие содержания: в самом центре матрешки – не пустота, а искренняя любовь авторов к героям и зрителям».
Петр Федоров (Васяня): Ни одна русская сказка не обходится без Ивана-Дурака. В принципе, образ русского дурака – это не так банально: вроде и дурак, но при этом человек искренний и стремящийся в душе к чему-то светлому, к какой-то правде, настоящим ценностям. Безусловно, трансформация героя сказок наших дней происходит, но не сильно – просто дурак превращается в мудака, а палка теперь стреляет. Но, как и у каждого героя, у нашего тоже есть свой путь, есть система подвигов, которые надо свершить, чтоб обрести себя.
Александр Голубков (Тарас): Тарас – почти что новый русский герой нашего времени. Он благороден и смел, готов жертвовать собой ради дружбы и любви. Единственное, чего ему не хватает – самосознание, рефлексия. Зато в избытке есть душевная искренность. Мне кажется, все бы хотели жить вот так вот: по правде чувств и взаимоотношений.
Марина Орел (Мэри): В русских сказках добро всегда побеждает зло. Наша сказка – не исключение. И, как это часто бывает, самым мощным орудием добра оказывается любовь. Функции любви исполняет моя героиня. Уверена, что в нашем фильме каждый найдет для себя что-то близкое, интересное: и последний гопник, и первый интеллектуал, и трепетный романтик.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Павел БардинАлександр ГолубковМарина ОрёлПётр Фёдоров
фильмы
Гоп-стоп

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вера Сурикова
18 октября ушла из жизни актриса, педагог Вера Сурикова.
Даниэль Дарьё
17 октября ушла из жизни французская актриса Даниэль Дарьё.

День рождения >>

Елена Борзова
Станислав Бородокин
Ольга Гзовская
Михаил Горский
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Александр Январёв
Жерар Блен
Колин Грэй
Диана Дорс
Сара Лэйн
Брэдли Пирс
Райан Рейнольдс
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Премьеры ТВ

Невский. Проверка на прочность
19 октября
НТВ
Ивановы-Ивановы
20 октября
СТС
Избранница
25 октября
Первый канал
Клянусь любить тебя вечно
27 октября
Домашний
Пока смерть не разлучит нас
28 октября
Россия 1
Счастливая серая мышь
28 октября
Россия 1
Эхо греха
29 октября
Россия 1

ревью