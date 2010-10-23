«Гоп-стоп» Павла Бардина на фестивале «Текстура»

Московская премьера фильма «Гоп-стоп» Павла Бардина на «Дне фестиваля «Текстура» в рамках кинофестиваля «2-IN-1» - 23 октября, кинотеатр «Пионер».
Новая работа режиссера Павла Бардина, чей дебютный фильм «Россия 88»
вызвал настоящий скандал в прессе и в Интернете – за счет чего приобрел невероятную популярность задолго до выхода в прокат («Россию 88» скачало рекордное число Интернет-пользователей). «Гоп-стоп»
– музыкальная криминальная комедия с элементами абсурда, навеянная классическими народными эпосами. Гопник Вася из провинциального моногородка в исполнении Петра Федорова («Обитаемый остров», «Россия 88», «Фобос») волею случая становится Робином Гудом. На фестивале «Текстура» состоится мировая премьера фильма.
Стиль фильма:
• Полный набор киноаттракционов: погоня, драка, песня, танец, секс.
• Концептуальный принцип съемки: сцена – кадр.
• Все герои имеют как минимум одного сказочного прототипа. Например, Васяня – это не только Робин Гуд, но и Буратино, и Иван-дурак, и Илья Муромец.
• Любовно собранная всемирная коллекция киноштампов – драматургических, монтажных, операторских, актерских.
• Набор кино- и литературных цитат и отсылок: «1001 ночь», «Ревизор», «Калина красная», «Неуловимые мстители», «Восемь с половиной», «Черная кошка, белый кот», «Любовь и голуби», «Дубровский», «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», «Берегись автомобиля», европейские криминальные драмы и комедии, индийские мелодрамы, русские сказки, английские баллады, «энтэвэшные» сериалы и прочее.
• Розенбаум, Серов и «Сектор газа» в аранжировках Сергея Анашкина и исполнении симфонического оркестра приобретают новое звучание.
• Эклектика оборачивается новаторством, штампы работают, из сора вырастают цветы любви, а ужасная драматургия логично приводит историю к «индийскому» финалу.
Павел Бардин:
«Гоп-стоп» – фильм-матрешка, слоеный пирог. Современная узнаваемая жизнь оказывается сказкой. А ретро-комедия, наоборот – социальным кино. Но форма не прячет отсутствие содержания: в самом центре матрешки – не пустота, а искренняя любовь авторов к героям и зрителям».
Петр Федоров (Васяня):
Ни одна русская сказка не обходится без Ивана-Дурака. В принципе, образ русского дурака – это не так банально: вроде и дурак, но при этом человек искренний и стремящийся в душе к чему-то светлому, к какой-то правде, настоящим ценностям. Безусловно, трансформация героя сказок наших дней происходит, но не сильно – просто дурак превращается в мудака, а палка теперь стреляет. Но, как и у каждого героя, у нашего тоже есть свой путь, есть система подвигов, которые надо свершить, чтоб обрести себя.
Александр Голубков (Тарас):
Тарас – почти что новый русский герой нашего времени. Он благороден и смел, готов жертвовать собой ради дружбы и любви. Единственное, чего ему не хватает – самосознание, рефлексия. Зато в избытке есть душевная искренность. Мне кажется, все бы хотели жить вот так вот: по правде чувств и взаимоотношений.
Марина Орел (Мэри):
В русских сказках добро всегда побеждает зло. Наша сказка – не исключение. И, как это часто бывает, самым мощным орудием добра оказывается любовь. Функции любви исполняет моя героиня. Уверена, что в нашем фильме каждый найдет для себя что-то близкое, интересное: и последний гопник, и первый интеллектуал, и трепетный романтик.
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