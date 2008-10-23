«Макс Пэйн»: Премьера

анонс

25 мая 1960 г. приказом Министерства культуры СССР были образованы Высшие сценарные Курсы

13 марта 1970

"Подсолнухи" и КГБ

В Риме 13 марта 1970 года состоялась скандальная премьера советско-итальянского фильма "Подсолнухи" с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях.