«Пари»: Премьера

анонс

20 февраля 2013 «Гастроли» - на Сочинском Кинорынке 13 июня в рамках Сочинского Кинорынка была представлена новая картина Виктора Шамирова «Гастроли».

29 января 2007 Умер оператор "Острова" В возрасте 42 лет скоропостижно скончался оператор Андрей Жегалов, работавший над фильмами «Кукушка», «Остров», «Мама, не горюй», «Турецкий гамбит».

О смерти оператора сообщил Сергей Сельянов, продюсер компании CTB.

23 мая 2006 Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь" Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года. Этот фильм открыл эру советского звукового кино. В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.