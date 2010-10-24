«Дом на обочине». Начало съемок

В Санкт-Петербурге заканчился подготовительный период нового соовмесного проекта «Всемирных Русских Студий»
и «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова»
, драмы Антона Сиверса «Дом на обочине»
(рабочее название).
В ролях: Андрей Мерзликин
, Кристина Кузьмина
, Татьяна Черкасова
, Андрей Носков
, Николай Добрынин
, Валерий Немешаев
, Федя Никитин
.
Поддавшись уговорам жены Тамары (Кристина Кузьмина
), он оставляет раненого около поселковой больницы и возвращается домой. Свидетелей происшедшего нет, но собственная трусость не дает Саше покоя и он приезжает в больницу, чтобы узнать о судьбе сбитого им человека. В больнице Саша знакомится с молодой женщиной, Любой (Татьяна Черкасова
), женой пострадавшего. Саша узнает, что пострадавший по его вине мужчина, Константин (Валерий Немешаев
), находится в коме. Саша, мучающийся раскаянием, решает помочь Любе и подвозит ее до дома, который стоит на обочине дороги, за чертой поселка. Он начинает навещать Любу, и постепенно раскаяние и жалость сменяются новыми чувствами, с которыми Саша не может и не хочет бороться.
С 9 по 13 октября прошли локальные съемки под Зеленогорском тех сцен, где нужна «золотая осень».
«Здесь природа должна быть «живой», -
делится режиссер Антон Сиверс
. - Она — отдельный персонаж, помогающий выразить настроение».
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