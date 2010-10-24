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«Дом на обочине». Начало съемок

24 октября
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24 октября 2010
«Дом на обочине». Начало съемок
В Санкт-Петербурге заканчился подготовительный период нового соовмесного проекта «Всемирных Русских Студий» и «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова», драмы Антона Сиверса «Дом на обочине» (рабочее название).
В ролях: Андрей Мерзликин, Кристина Кузьмина, Татьяна Черкасова, Андрей Носков, Николай Добрынин, Валерий Немешаев, Федя Никитин.
«Дом на обочине». Начало съемок
Поддавшись уговорам жены Тамары (Кристина Кузьмина), он оставляет раненого около поселковой больницы и возвращается домой. Свидетелей происшедшего нет, но собственная трусость не дает Саше покоя и он приезжает в больницу, чтобы узнать о судьбе сбитого им человека. В больнице Саша знакомится с молодой женщиной, Любой (Татьяна Черкасова), женой пострадавшего. Саша узнает, что пострадавший по его вине мужчина, Константин (Валерий Немешаев), находится в коме. Саша, мучающийся раскаянием, решает помочь Любе и подвозит ее до дома, который стоит на обочине дороги, за чертой поселка. Он начинает навещать Любу, и постепенно раскаяние и жалость сменяются новыми чувствами, с которыми Саша не может и не хочет бороться.
«Дом на обочине». Начало съемок
С 9 по 13 октября прошли локальные съемки под Зеленогорском тех сцен, где нужна «золотая осень».
«Здесь природа должна быть «живой», - делится режиссер Антон Сиверс. - Она — отдельный персонаж, помогающий выразить настроение».

RWS
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Николай ДобрынинКристина КузьминаАндрей МерзликинВалерий НемешаевФедя НикитинАндрей НосковАнтон СиверсТатьяна Черкасова
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