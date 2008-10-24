«Ностальгия по будущему» - участник «Верного сердца»!

анонс

18 февраля 2013 «Оскар 2009». Номинанты Стали известны номинанты на премию Американской киноакадемии «Оскар» этого года, вручение которой состоится в конце февраля.

18 февраля 2013 «Родина». Американское независимое кино 12 и 13 декабря в киноцентре «РОДИНА» Кит Сэнборн и Пегги Ауэш лично представили свои самые знаковые работы.

20 февраля 2013 «Счастье мое» получило Гран-при на фестивале в Вологде На первом международном фестивале молодого европейского кино «Voices» главный приз получил фильм Сергея Лозницы.