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Кристофер Дойл: Я очень впечатлен!

25 октября
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25 октября 2009
Киностудию «Всемирные Русские Студии» посетил легендарный оператор-постановщик, режиссер, сценарист и актер Кристофер Дойл. Он приехал в Москву в рамках фестиваля Tomorrow. Картина «Предел контроля», оператором-постановщиком которой был Кристофер, открыла фестиваль.
Профессионал принял участие и в международной образовательной программе для молодых кинематографистов, прошедшей в рамках фестиваля, Tomorrow Ggeneretion Campus.
Провести мастер-класс операторского искусства для участников Кампуса Кристофер Дойл решил не в конференц-зале, а именно на киностудии RWS.
По замыслу программы, участникам Кампуса было необходимо снять собственный короткометражный фильм.
Благодаря киностудии RWS начинающие кинематографисты получили уникальную возможность показать полученные знания на практике.
RWS предоставила молодым талантам не только павильоны для съемок, но и все необходимое оборудование: камеры, свет, реквизит и даже услуги художников по гриму.
По мнению Дойла, такая возможность - это бесценный опыт для начинающих кинематографистов, ведь по-настоящему научиться чему-либо можно только на площадке, в процессе работы.
«Я думаю, главная цель подобных мероприятий – это окунуться в рабочую атмосферу, получить эту возможность, почувствовать контакт, дать молодым сделать что-то самим. А на студии так много возможностей!», - прокомментировал Дойл.
Вместе с Кристофером на киностудию RWS приехал легендарный переводчик Василий Горчаков, благодаря которому начинающие кинематографисты смогли без трудностей пообщаться с мастером.
Дойл уделил внимание каждому проекту, пообщался со всей командой. Звезда кинематографа признался, что киностудия RWS произвела на него невероятное впечатление.
Кристофер Дойл не только остался доволен визитом на киностудию RWS, но и очень высоко оценил ее достоинства - от функциональных возможностей и ресурсов до места расположения: «Само расположение на заводе – это очень здорово! Правильно, что есть возможность использовать структуру и пространство этих площадей, давать огромному количеству людей возможность работать. Я бывал в Китае в подобном месте. Эти здания, дома… Нигде вы больше не получите таких ощущений! Я очень впечатлен! Я хочу немедленно снять здесь фильм!»
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