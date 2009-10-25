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Путевка в мир кино

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25 октября 2009
В павильонах RWS начинающие режиссеры впервые произнесли заветные слова: «Камера. Мотор!» и «Стоп! Снято!». На киностудии RWS прошли съемки короткометражных картин начинающих режиссеров.
Мероприятие прошло в рамках Международной образовательной программы для молодых кинематографистов Tomorrow Ggeneretion Campus, официальным спонсором которой выступила кинокомпания.
В кампусе приняли участие 5 команд из разных стран мира, каждая подготовила свой учебный проект: написала сценарий и составила план съемок.
Киностудия RWS стала площадкой для воплощения идей в жизнь, предоставив молодым талантам не только павильоны для съемок, но и все необходимое для них оборудование: камеры, свет, реквизит и даже услуги художников по гриму.
По замыслу программы, создание фильма в максимально сжатые сроки – важная практическая составляющая обучения. Киностудия RWS создала максимально удобные условия для проведения мероприятия: ничто не отвлекало участников от творческого процесса.
На киностудию RWS приехал и всемирно известный оператор-постановщик Кристофер Дойл. Провести мастер-класс операторского искусства для участников Кампуса профессионал решил именно на RWS. По мнению, Дойла по-настоящему научиться чему-либо можно только на съемочной площадке, в процессе работы.
«Я думаю, главная цель подобных мероприятий – это окунуться в рабочую атмосферу, получить эту возможность, почувствовать контакт, дать молодым сделать что-то самим. На студии так много возможностей! Само расположение на заводе – это очень здорово, правильно, что есть возможность использовать структуру и пространство этих площадей, давать огромному количеству людей возможность работать. Я бывал в Китае в подобном месте. Эти здания, дома…Нигде вы больше не получите таких ощущений. Я очень впечатлен! Я хочу немедленно снять здесь фильм!» - поделился впечатлениями Кристофер.
Дойл уделил внимание каждому проекту, пообщался со всей командой. Вместе с Кристофером на киностудию приехал легендарный переводчик Василий Горчаков.
Организаторам Кампуса удалось привлечь к съемкам известных российских актеров. В составе съемочных групп на площадку RWS прибыли Дарья Мороз, Ирина Рахманова, Александр Баршак, Евгения Осипова, Юлия Мельникова, солист группы «Корни» Павел Артемьев и многие другие.
Возможности работать с такими актерами позавидовали бы и профессионалы. На площадках киностудии RWS сложились уникальные творческие тандемы.
Актерам понравилось не только живое взаимодействие с начинающими коллегами, но и сама киностудия:
Александр Баршак: Было очень приятно работать. Создалось ощущение междусобойчика. Здорово, что съемки проходят на RWS. RWS – эта сила, киностудии удалось побороть кризис, она все время что-то снимает. И даже занимается такими благотворительными проектами.

Ирина Рахманова: Я на RWS еще не работала, но с удовольствием это сделаю, как только представится такая возможность!

Дарья Мороз: Я не так давно была на питерской RWS, она абсолютно новая, отличная студия! Но на московской RWS уже отснято много проектов, чувствуется дух кино и та самая рабочая атмосфера. Сегодня я встретилась на площадке с приятными мне людьми, увидела друзей. Ощущение от сегодняшнего дня очень радостное!
Так, на RWS завершился еще один богатый на впечатления и кадры день. Для начинающих кинематографистов – работа на самой современной киностудии стала бесценным опытом.
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персоны
Александр БаршакКристофер Дойл (II)Дарья МорозИрина Рахманова

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