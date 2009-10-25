Путевка в мир кино

анонс

13 февраля 2012 «Кино без барьеров» состоится в этом году! IV Международный Кинофестиваль «Кино без барьеров» пройдет в Москве 14-17 ноября.

21 октября 2007 Зрители КАРОнуют кино Крупнейшая в России киносеть "Каро - Фильм" решила наградить наиболее успешные фильмы, которые шли в её кинотеатрах за 2006 год. Премия "КАРОнация" вручалась по итогам голосования - около 25.

9 июля 2007 Юбилей Гарри Бардина Режиссеру-мультипликатору Гарри Яковлевичу Бардину 11 сентября 2006 года исполнилось 65 лет. Автора знаменитых мультфильмов "Брэк", "Выкрутасы", "Адажио" и других с юбилеем поздравил президент Путин.