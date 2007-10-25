Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены.

25 октября
Все года

Хроника кино >>
25 октября 2007
В самых последних числах октября съемочная группа картины «Мика и Альфред» вернулась из двухмесячной экспедиции в Узбекистан, и сразу же после ноябрьских праздников приступила к работе в московских павильонах. И, на радость всем любителям хорошей актерской игры, к выполнению своих непосредственных обязанностей вернется Майк Йорк, играющий главного героя (в своей возрастной группе).
Фильм «Мика и Альфред», съемки которого компания «Лина» начала в августе, преодолела экватор экспедиционного периода. Уже позади съемки в Петербурге, Мюнхене и Узбекистане.
Главный герой картины Мика (в разном возрасте в исполнении Кости Дзямко, Степана Шебуняева, Даниила Страхова и Майкла Йорка) уже получил свой загадочный дар убийства людей на расстоянии. И, по словам режиссера картины Владимира Фатьянова, со съемками мистической линии картины связан довольно непростой психологический аспект: «Сложно передать словами, как потусторонний дар воплощается в реальности. Во время съемок мы погрузились в атмосферу,… где реальность и мистика тесно переплетаются».
Несмотря на то, что тексты для Майкла Йорка были написаны на английском языке, актер серьезно заинтересовался изучением русского.
В результате съемок в Германии, в картине появился Борис Рубашкин, которого в основном знают по песне «Цыпленок жареный».
«В Германии все прошло отлично, мы снимали масштабные сцены, которые привлекли большое внимание немцев, наблюдавших за съемочным процессом. Присутствовало большое количество прессы – телевидение, корреспонденты разных изданий. На съемках побывал и автор произведения «Мика и Альфред» Владимир Кунин, который живет в Мюнхене. Ему очень понравилось, как идет работа», - рассказал продюсер ленты Александр Гуняев.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр ГуняевКонстантин ДзямкоМайкл ЙоркВладимир КунинБорис РубашкинДаниил СтраховВладимир ФатьяновСтепан Щебуняев
фильмы
Правосудие волков

фотографии >>
"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены. фотографии
"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены. фотографии
"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены. фотографии
"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены. фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
умник (астана)   25.10.2014 - 02:10
Стыдно ,господа. Съемки в УзбекЕстане? Статью даже читать не стал читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Сатира на экранах СССР

Сатира на экранах СССР

На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".
1 комментарий
Джетро Скиннер: заслуженный кукловод «Кинотавра»

Джетро Скиннер: заслуженный кукловод «Кинотавра»

15 июня завершился XIX сочинский кинофестиваль «Кинотавр». Приз за лучшую мужскую роль увез начинающий британский актер Джетро Скиннер, сыгравший кукольника – виртуоза в романтической комедии режиссера Оксаны Бычковой «Плюс один».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Жуков
24 октября ушёл из жизни актёр Валерий Жуков.
Людмила Акинина
23 октября скончалась заслуженная артистка РФ Людмила Акинина.
Вера Сурикова
18 октября ушла из жизни актриса, педагог Вера Сурикова.

День рождения >>

Таисия Вилкова
Михаил Галустян
Людмила Долгорукова
Ирина Ефремова (II)
Дилором Игамбердыева
Людмила Игнатенко
Светлана Кузьмина
Олеся Пуховая
Тамара Сёмина
Матьё Амальрик
Катажина Гневковская
Анни Жирардо
Анн Канова
Освальдо Риос
Кристин Ситти
Энтони Франчоза
все родившиеся 25 октября >>

Премьеры ТВ

Невский. Проверка на прочность
19 октября
НТВ
Ивановы-Ивановы
20 октября
СТС
Избранница
25 октября
Первый канал
Клянусь любить тебя вечно
27 октября
Домашний
Любовь на выживание
27 октября
Домашний
Всё к лучшему-2
28 октября
ТВЦ
Пока смерть не разлучит нас
28 октября
Россия 1
Счастливая серая мышь
28 октября
Россия 1
Эхо греха
29 октября
Россия 1
Дом фарфора
30 октября
Россия 1

ревью