"Мика и Альфред" : съемки в Узбекистане окончены.

анонс

С 20 по 25 мая 2008г. в центральном кинотеатре "Октябрь", в городе Орле прошел кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино".

28 мая 2007

Сатира на экранах СССР

На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".