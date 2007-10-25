Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

"Душка": европейское кино о русской душе

25 октября
Все года

Хроника кино >>
25 октября 2007
Культовый голландский режиссер Йос Стеллинг, автор знаменитого «Стрелочника» и «Летучего голландца», приехал в Россию представить фильм «Душка». В картине объектом внимания режиссера стал русский характер, а главную роль сыграл Сергей Маковецкий. Фильм выдвинут на премию «Оскар» от Нидерландов.Синопсис:
Во время кинофестиваля в провинциальном русском городе сценарист и кинокритик Боб (Жен Бервуц) встречает в толпе странного незнакомца по имени Душка (Сергей Маковецкий) и в шутку приглашает его в Амстердам. Когда много лет спустя Душка вдруг появляется на пороге его дома, Боб не сразу вспоминает, кто это. Он работает над сценарием, влюблен в юную билетершу из кинотеатра (Сильвия Хукс), и пока даже представить себе не может, какую роль в его жизни сыграет этот нежданный гость…
Сергей Маковецкий:
« … Душка появился на свет в автобусе, его мать не успела доехать до роддома. Увидев младенца, люди сказали: ах, какой душка! Так к нему прилепилось это слово, стало его именем.
…Душка – человек, который очень органично приходит туда, где его не ждут. Он всегда в ладу с самим собой и не замечает, что окружающие мечтают от него избавиться. Никакого бытового правдоподобия в фильме Йоса Стеллинга нет. Как Душка появляется у своего нового знакомого? Где же визы, паспорта, границы? Он просто возникает и все.
…Йос когда посмотрел материал, сказал: главное, что тебе удалось – это обаяние, естественность, какая бывает у детей. И чувство опасности, которое возникает от внутренней безмятежности Душки. Вот такой он странный человек: приходит ниоткуда и исчезает в никуда».. (Из интервью Ольге Галицкой для «Вечерней Москвы»)
Йос Стеллинг:
«… Душка и Боб для меня два взаимосообщающихся сосуда. Можно сказать, что каждый из них мое alter ego. Почему мне понадобился для этого именно русский герой? Когда я смотрю, как Душка Маковецкого всего лишь размешивает сахар в чашке чая, я ощущаю за ним какую-то странную дополнительную силу, что-то исключительное и поражающее меня. Он, конечно, - редкий и очень тонкий актер, за которым кроется тайна, и взаимопонимание с ним возникло у меня на каком-то высшем уровне» (Из интервью Ольге Сурковой)
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сергей МаковецкийЙос Стеллинг
фильмы
Душка

фотографии >>
"Душка": европейское кино о русской душе фотографии
"Душка": европейское кино о русской душе фотографии
"Душка": европейское кино о русской душе фотографии
"Душка": европейское кино о русской душе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Жуков
24 октября ушёл из жизни актёр Валерий Жуков.
Людмила Акинина
23 октября скончалась заслуженная артистка РФ Людмила Акинина.
Вера Сурикова
18 октября ушла из жизни актриса, педагог Вера Сурикова.

День рождения >>

Таисия Вилкова
Михаил Галустян
Людмила Долгорукова
Ирина Ефремова (II)
Дилором Игамбердыева
Людмила Игнатенко
Светлана Кузьмина
Олеся Пуховая
Тамара Сёмина
Матьё Амальрик
Катажина Гневковская
Анни Жирардо
Анн Канова
Освальдо Риос
Кристин Ситти
Энтони Франчоза
все родившиеся 25 октября >>

Премьеры ТВ

Невский. Проверка на прочность
19 октября
НТВ
Ивановы-Ивановы
20 октября
СТС
Избранница
25 октября
Первый канал
Клянусь любить тебя вечно
27 октября
Домашний
Любовь на выживание
27 октября
Домашний
Всё к лучшему-2
28 октября
ТВЦ
Пока смерть не разлучит нас
28 октября
Россия 1
Счастливая серая мышь
28 октября
Россия 1
Эхо греха
29 октября
Россия 1
Дом фарфора
30 октября
Россия 1

ревью