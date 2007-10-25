"Душка": европейское кино о русской душе

анонс

4 марта 2012

Закончена запись трех композиций, которые войдут в саундтрек картины "Мика и Альфред"

Одна называется «Мне бы рюмочку», вторая – «Тушите свет, держите вора». Естественно, оба эти произведения будут исполнены артистом «в кадре».