«Элька» - сказка для детей и взрослых

25 октября в широкий прокат вышла «Элька»
– первый за последние несколько лет российский полнометражный мультфильм, ориентированный на детскую аудиторию в возрасте от 4 до 12 лет. Но это не значит, что родителям было скучно во время просмотра – в «Эльке» множество шуток и гэгов, которые развеселили и детей, и взрослых.
"Эта сказочная история происходит накануне Нового года. Белый медвежонок Элька обнаруживает возле своего дома Волшебный Тоннель Дружбы, который соединяет Северный и Южный полюс.
Благодаря этому Тоннелю у Эльки появляется подруга – пингвиненок Таша. Она рассказывает Эльке, что в Антарктиде, откуда она родом, происходит нечто ужасное – злые люди с помощью порабощенных пингвинов воруют снег, и его уже почти не осталось. Такая же опасность грозит и Арктике. Элька и Таша немедленно отправляются спасать Антарктиду.
На Южном полюсе у отважных медвежонка и пингвиненка появляются верные друзья – меланхоличная пессимистка Чайка и компьютерный гений, умеющий найти доступ в Интернет даже среди снежных равнин – тюлень Мартик. Эту компанию ожидают самые невероятные приключения. Им предстоит выяснить, зачем злодеи похищают снег и откуда взялся ужасный робот Макси Маус. А в Ледяном Дворце друзья встретят Кая и Герду, которые совсем не похожи на персонажей сказки Андерсена…"
Производственный бюджет картины – $ 3 млн. + $ 1 млн. бюджет рекламной кампании, фильм создавался в течение 2,5 лет.
Продюсеры: Дмитрий Рудовский
(«АРТ ПИКЧЕРС СТУДИЯ»), Михаил Энтин
(«ЭЛИЗИУМ»)
Режиссер Владимир Саков
Авторы сценария: Владимир Саков, Алексей Лукьянчиков
Роли озвучивали: Алексей Булдаков
, Александр Филиппенко
, Юрий Гальцев
, Елена Воробей
, Алексей Колган
, Лариса Брохман, Дмитрий Филимонов, Ольга Шорохова, Дарья Белоусова
, Алексей Симоновский, Елена Габец
, Людмила Дребнева
, Александр Пожаров
Художник-постановщик: Алексей Лукьянчиков
Композитор: Иван Бурлачко, Евгения Теджетова
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