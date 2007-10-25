«Элька» - сказка для детей и взрослых

анонс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ гор. Москва, 1948 года, декабря «24» дня Я, пом. нач. 6 отд. Отд.2-3 2 Гл. Упр МГБ СССР, майор Лисицкий, рассмотрев материалы в отношении преступной деятельности ЗУСКИНА Вениамина Львовича, 1899 года рождения, уроженца г.

3 ноября коллекция Татьяны Мамедовой «Обитаемый остров» была представлена в рамках LEXUS NEO COUTURE.

5 февраля в России на широкий экран выходит новый фильм Рона Ховарда «Фрост против Никсона».

18 июня 2007

"Когда мы будем делить наши деньги?"

В прокат выходят два новых фильма - "Ненасытные" ( 24 августа) и "Русские деньги" (25 августа). Эти ленты совершенно разные, но есть то, что их объединяет - деньги.