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«Элька» - сказка для детей и взрослых

25 октября
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25 октября 2007
25 октября в широкий прокат вышла «Элька» – первый за последние несколько лет российский полнометражный мультфильм, ориентированный на детскую аудиторию в возрасте от 4 до 12 лет. Но это не значит, что родителям было скучно во время просмотра – в «Эльке» множество шуток и гэгов, которые развеселили и детей, и взрослых.
"Эта сказочная история происходит накануне Нового года. Белый медвежонок Элька обнаруживает возле своего дома Волшебный Тоннель Дружбы, который соединяет Северный и Южный полюс.
Благодаря этому Тоннелю у Эльки появляется подруга – пингвиненок Таша. Она рассказывает Эльке, что в Антарктиде, откуда она родом, происходит нечто ужасное – злые люди с помощью порабощенных пингвинов воруют снег, и его уже почти не осталось. Такая же опасность грозит и Арктике. Элька и Таша немедленно отправляются спасать Антарктиду.
На Южном полюсе у отважных медвежонка и пингвиненка появляются верные друзья – меланхоличная пессимистка Чайка и компьютерный гений, умеющий найти доступ в Интернет даже среди снежных равнин – тюлень Мартик. Эту компанию ожидают самые невероятные приключения. Им предстоит выяснить, зачем злодеи похищают снег и откуда взялся ужасный робот Макси Маус. А в Ледяном Дворце друзья встретят Кая и Герду, которые совсем не похожи на персонажей сказки Андерсена…"
Производственный бюджет картины – $ 3 млн. + $ 1 млн. бюджет рекламной кампании, фильм создавался в течение 2,5 лет.
Продюсеры: Дмитрий Рудовский («АРТ ПИКЧЕРС СТУДИЯ»), Михаил Энтин («ЭЛИЗИУМ»)
Режиссер Владимир Саков
Авторы сценария: Владимир Саков, Алексей Лукьянчиков
Роли озвучивали: Алексей Булдаков, Александр Филиппенко, Юрий Гальцев, Елена Воробей, Алексей Колган, Лариса Брохман, Дмитрий Филимонов, Ольга Шорохова, Дарья Белоусова, Алексей Симоновский, Елена Габец, Людмила Дребнева, Александр Пожаров
Художник-постановщик: Алексей Лукьянчиков
Композитор: Иван Бурлачко, Евгения Теджетова
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«Элька» - сказка для детей и взрослых фотографии
«Элька» - сказка для детей и взрослых фотографии
«Элька» - сказка для детей и взрослых фотографии
«Элька» - сказка для детей и взрослых фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Оксана мама   21.03.2016 - 07:16
Замечательный мультфильм! Опять поверила, что в России могут создавать добрые, красивые мультики&#128522; Впервые смотрела беременная- получила море позитива. Пересмотрела вновь уже с маленькой... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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