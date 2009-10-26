«Пассажирка» выходит в прокат!

анонс

В Литве с 22 марта по 5 апреля прошел 12-й международный кинофестиваль "Киновесна, 2007".

9 июля 2007

Открытие памятника Леониду Гайдаю

21 сентября в городе Свободный Амурской области открыт памятник выдающемуся режиссеру советского кино Леониду Гайдаю, который родился там в 1923 году. Авторы скульптуры Василий Разгоняев и Николай Карнабеда изобразили режиссера за работой, со сценарием в руках.