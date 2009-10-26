«Пассажирка» выходит в прокат!

26 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялся пресс-показ нового фильма Станислава Говорухина «Пассажирка»
. По окончании просмотра на вопросы журналистов ответили сам режиссер и актеры Виктор Сухоруков
, Анна Горшкова
, Алексей Коряков
и Иван Агапов
.
Тон беседе задал Сухоруков
, рассказав о том, что зрители не раз говорили ему, что «Пассажирка»
- «советский» фильм. Произнеся, как всегда, пламенную речь о различиях современного «советского» кино от российского, актер передал слово остальным, но, тем не менее, всякий раз, как появлялась такая возможность (а она возникала чуть ли не каждую минуту), комментировал слова своих коллег.
Станислав Сергеевич
был, как обычно, немногословен. На вопрос о том, что он хотел сказать своим фильмом, режиссер в свойственной ему манере выразился о том, что и сам не ведает про его идею и смысл. Ему просто нравится проза Станюковича
, и он решил поделиться своей любовью к этому автору. Было немало сказано о разнице между своими и чужими зрителями, о том, как тяжело снималась картина (как, впрочем, и многие его работы, начиная с «Ворошиловского стрелка»
), о правильной отдаче чести старшему по званию. Мастер настоятельно просил обратить внимание на талант художника Валентина Гидулянова
, с которым он проработал бок о бок тридцать лет, начиная с шедевра детективного жанра «Место встречи изменить нельзя»
.
Ближе к финалу кто-то из журналистов попросил рассказать смешную историю, приключившуюся во время съемок фильма. В связи с тем, что главный рассказчик
подобных историек отсутствовал, пришлось отвечать присутствующим. Агапов
заметил, что смешного было много, но затруднился вспомнить что-то конкретное. Коряков
поведал, как кто-то к нему подошел и спросил: «Вы - родственник Говорухина?»
На отрицательный же ответ актера послышалось недоуменное восклицание: «Тогда почему вы у него снимаетесь?»
Что тут скажешь, бывают же люди и застоялые клише...
Станислав Сергеевич
, оглядев всех, признался, что обязан жизнью Анне Горшковой
. Дело в том, что съемки проходили на острове Тенерифе, и однажды Говорухин
с друзьями и Анной
решили прокатиться в горы. Там, естественно, все отдыхавшие вместе с шофером выпили, и молодой актрисе, отказавшейся от спиртного, пришлось следить всю дорогу за тем, чтобы их машина не скатилась с обрыва.
Таковы были приключения русских на Тенерифе, а получившийся в результате фильм можно посмотреть на экранах с 5 ноября, предварительно ознакомившись с рецензией
в нашей рубрике «Премьеры»
.
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