"Тридцатилетние". Стоп. Снято.

анонс

18 февраля 2007 "Волкодав" на торгах в Берлине На кинорынке 57-го Берлинского кинофестиваля картина Николая Лебедева Волкодав (2006) была приобретена для проката в 11 странах.

26 ноября 2006 Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб... "Ашик-Кериб" - последняя картина Сергея Параджанова. Рассказанные Лермонтовым приклю­чения "странствующего трубадура", проходящего через тысячу испытаний, чтобы найти свою возлюбленную, в переложении кинематографиста-жи­вописца, который свою камеру уподобил кисти, превращаются в изысканные картины, божествен­ные откровения.

28 мая 2007 Сатира на экранах СССР На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".