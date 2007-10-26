"Тридцатилетние". Стоп. Снято.

В компании Амедиа закончились съемки сериала «Тридцатилетние
». Последняя сцена проекта собрала всех главных героев проекта в ресторане Sorbetto, где Юрий, наконец, набрался смелости и раскрыл своим друзьям страшную тайну об огромных долгах. Как отреагировали Пух, Смирный и Фил на признание Юрца, смотрите в новых сериях. Скажем лишь то, что это событие затмил, причем, в буквальном смысле, другой эпизод, а именно - пожар в ресторане. А если точнее даже поджог. Эту «крайнюю», как говорят киношники, сцену снимали в течение нескольких часов. Казалось, съемочный павильон просто не хочет никого отпускать из своих стен. Все началось с того, что пиротехник, готовясь к этому эпизоду, перестарался и выпустил намного больше дыма, чем было необходимо. Пришлось остановить съемки на полтора часа, чтобы проветрить помещение.
Съемки сериала «Тридцатилетние
» длились три месяца. За это время копания Амедиа отсняла 32 серии, которые переданы на телеканал СТС, по заказу которого производился сериал. Премьера «Тридцатилетних» состоялась на телеканале СТС 3 сентября, первый сезон проекта состоял из 16 серий.
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