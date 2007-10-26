Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

"Тридцатилетние". Стоп. Снято.

26 октября
Все года

Хроника кино >>
26 октября 2007
В компании Амедиа закончились съемки сериала «Тридцатилетние». Последняя сцена проекта собрала всех главных героев проекта в ресторане Sorbetto, где Юрий, наконец, набрался смелости и раскрыл своим друзьям страшную тайну об огромных долгах. Как отреагировали Пух, Смирный и Фил на признание Юрца, смотрите в новых сериях. Скажем лишь то, что это событие затмил, причем, в буквальном смысле, другой эпизод, а именно - пожар в ресторане. А если точнее даже поджог. Эту «крайнюю», как говорят киношники, сцену снимали в течение нескольких часов. Казалось, съемочный павильон просто не хочет никого отпускать из своих стен. Все началось с того, что пиротехник, готовясь к этому эпизоду, перестарался и выпустил намного больше дыма, чем было необходимо. Пришлось остановить съемки на полтора часа, чтобы проветрить помещение.
Съемки сериала «Тридцатилетние» длились три месяца. За это время копания Амедиа отсняла 32 серии, которые переданы на телеканал СТС, по заказу которого производился сериал. Премьера «Тридцатилетних» состоялась на телеканале СТС 3 сентября, первый сезон проекта состоял из 16 серий.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
Тридцатилетние

фотографии >>
АМЕДИА/А. Сапроненков
АМЕДИА/А. Сапроненков
АМЕДИА/А. Сапроненков
АМЕДИА/А. Сапроненков
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб...

Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб...

"Ашик-Кериб" - последняя картина Сергея Параджанова. Рассказанные Лермонтовым приклю­чения "странствующего трубадура", проходящего через тысячу испытаний, чтобы найти свою возлюбленную, в переложении кинематографиста-жи­вописца, который свою камеру уподобил кисти, превращаются в изысканные картины, божествен­ные откровения.
Сатира на экранах СССР

Сатира на экранах СССР

На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру".
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Сенчина
25 января ушла из жизни певица Людмила Сенчина.

День рождения >>

Михаил Барышников
Александр Бордуков
Лариса Калпокайте
Виктор Косых
Василий Лыкшин
Александр Миронов (III)
Анастасия Пронина
Диана Шпак
Герман Юшко
Алан Камминг
Майкл Крэйг
Розамунд Пайк
Донна Рид
Ингрид Тулин
Бриджет Фонда
Вилли Фрич
все родившиеся 27 января >>

Премьеры ТВ

Афера под прикрытием
27 января
Первый канал
Ганмен
27 января
Первый канал
Ожидается ураганный ветер
27 января
Россия 1
Икра
29 января
Первый канал
Инспектор Купер. Невидимый враг
1 февраля
НТВ
Четыре кризиса любви
2 февраля
ТВЦ

ревью