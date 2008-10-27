Кочующий Северный Кинофестиваль

анонс

13 февраля 2012 Первый фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» - в Смоленске С 27 сентября по 3 октября 2008 года в городе Смоленск будет проходить Первый Всероссийский фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс».

26 января 2008 У Академии - новый президент На пресс-конференции по поводу предстоящей церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» было объявлено, что в связи с уходом Эльдара Рязанова с поста президента Российской академии кинематографических искусств, который занимал его два срока, большинством членов академии был избран народный артист СССР Алексей Баталов.

22 февраля 2007 Кадеты на балу, на экране и в... книге По случаю презентации второго сезона сериала 22-го февраля был устроен настоящий кадетский бал.