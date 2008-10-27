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Кочующий Северный Кинофестиваль

27 октября
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27 октября 2008
С 27 по 31 октября 2008 года Кочующий Северный Кинофестиваль прошел в городе Кировске Мурманской области. Это уникальный проект о традиционных культурах, истории, былинных героях Арктики из Дании, Норвегии, России, Финляндии и Швеции.
В Северо-Западном регионе России фестиваль проводится впервые. Об этом рассказали в областном комитете по культуре и искусству. Цель фестиваля — показать норвежское, финское, шведское, датское кино. Фильмы по таким критериям организаторам проекта помогали выбирать в институтах киноискусства скандинавских стран при содействии посольств этих государств в России.
Все включенные в программу фильмы ранее отмечены призами киноакадемий и кинофестивалей разного ранга. У каждой картины — особая история создания, порой не менее интересная, чем сама картина.
Жители Кировска и гости города познакомились с российским документальным фильмом «Пегтымель» о жизни оленеводов Северной Чукотки, а также с финской картиной «Загадка волка», полумистическим норвежским фильмом «Гаваи, Осло» о людях, пытающихся найти друг друга; и другими интересными работами.

По материалам телеканала «Культура».
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