«Тюльпан». Новая победа

анонс

21 мая в Москве состоялась пресс-конференция с создателем картины «HOME».

Несмотря на мировой финансовый кризис, кинофестивали продолжают свою работу.

премьера фильма прошла... в гробу

В Техасе прошел подземный показ «Погребенного заживо»

13 февраля 2012

Игорь Костолевский вошел в число финалистов ТЭФИ-2009 за роль в фильме «Время счастья».

31 августа Фонд "Академия российского телевидения" провел заседание 2-х гильдий – «Игрового кино» и «Продюсеров», где были определены первые финалисты конкурса ТЭФИ-2009.