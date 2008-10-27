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«Тюльпан». Новая победа

27 октября
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27 октября 2008
На 21-м Токийском международном кинофестивале, который завершился 27 октября, фильм Сергея Дворцевого «Тюльпан» получил Гран-при (Tokyo Sakura Grand Prix), а также Приз за лучшую режиссуру.
Председатель жюри Джон Войт заявил: «Все члены жюри признали этот фильм выдающимся достижением. Мы живем в очень сложном и запутанном мире, но эта история о семье кочевников заставила нас взглянуть на себя по-новому».
По сюжету фильма молодой человек по имени Аса, отслужив в военно-морском флоте, возвращается в Казахские степи, где его сестра с мужем-пастухом живут кочевой жизнью. Чтобы стать самостоятельным Аса должен сначала жениться. А единственная незамужняя девушка в пустынной степи - Тюльпан. Но она не любит Асу, потому что считает, что у него слишком большие уши. Однако Аса не теряет надежду, продолжая мечтать о счастливой семейной жизни в степи.
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