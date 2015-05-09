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Унтер-офицер Филимонов на экранах СССР

28 октября
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28 октября 1929
Закончился последний год НЭПа Советской России. С 1929 года страна взяла курс на коллективизацию и индустриализацию, человек переставал быть частным лицом и становился общественной единицей. Строился новый мир, который требовал своего "правильного" отражения в массовом сознании - в кинемографе.
И кинематограф "откликнулся" на требования времени - 28-го октября 1929 года на экраны СССР вышел фильм "Обломок империи" Фридриха Эрмлера. Фридрих Эрмлер пришел в кинематограф из ЧК. Он считал, что кино не должно опираться на культурные традиции прошлого (прошлое - умерло). Он был малообразован и очень талантлив, его талант был умнее его теорий. Эрмлер отрицал метод Станиславского в работе с киноактером, но плохо представляя, в чем этот метод состоит, - следовал ему. "Обломок империи" - шедевр немого кино, лучший фильм Эрмлера и лучшая роль Федора Никитина.
Человек, искалеченный войной… Потеря героем памяти и постепенное её возвращение - эта тема до сих пор вдохновляет воображение режиссёров, сценаристов, писателей. Главный герой "Обломка, империи", унтер-офицер царской армии Филимонов, был контужен и потерял память еще во время Первой мировой войны, он отрешен от мира остальных людей. Уже много позже Гражданской войны, на одиннадцатом году советской власти, к нему возвращается память и способность мыслить.
"Обломок империи" стал последней картиной, в которой сотрудничали Фридрих Эрмлер и Федор Никитин. Далее их пути разошлись - в кинематографе 30-х годов не было места героям, подобным интеллигенту Вадьке Завражину из фильма "Катька - Бумажный ранет" или унтер-офицеру Филимонову. Чистые, доверчивые и беззащитные, они должны были исчезнуть с экрана. В известном смысле фильм Эрмлера завершил эпоху кинематографа 20-х годов с его образностью киноязыка, монтажными исканиями, психологизмом актерской игры.

Источник информации - Российское кино, Кинодепо
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