Первая сценарная лаборатория проекта «Культбюро». Финал

28 октября завершилась работа первой сценарной лаборатории проекта «Культбюро».
На рынок проектов, прошедший в конференц-зале гостиницы «Арарат Хайятт», были приглашены ведущие российские продюсеры и главные редактора студий.
Вниманию собравшихся были представлены работы 9 сценаристов, вышедших в финал конкурса.
Само представление проектов состояло из двух частей: собственно информация о сценарии от автора и куратора и актерской читки одной из сцен уже написанного проекта. Приглашенные на презентацию звезды российского театра и кино Анатолий Белый
, Юрий Колокольников
, Ирина Рахманова
и Алиса Гребенщикова
с большим энтузиазмом отнеслись к нестандартному предложению – и каждый из текстов обрел новые интонации, краски и жизнь в импровизационном актерском исполнении.
Анатолий Белый
читал отрывок из текста Тимофея Жалнина
, Ирина Рахманова
– фрагмент Татьяны Сараны
, Алисе Гребенщиковой
был предложен сценарий Анны Красавиной
, а Юрию Колокольникову
досталась «двойная порция» - фантастические эпизоды из работы Максима Курочкина
и напряженные сцены из произведения Анастасии Касумовой
.
Практически каждый текст нашел своего заинтересованного слушателя. Пожалуй, самой «востребованной» работой стал сценарий «Сломанные» Максима Курочкина
. Его запросили (и уже начали соперничать за право «первой ночи») продюсер Наталья Мокрицкая
и редактор кинокомпании «Твинди» Юлия Шагинурова
. Им же заинтересовался и представитель немецкой кинокомпании «Бавария»
. Продюсер «БФГ-медиа» М. Молотов
намерен рассмотреть возможность сотрудничества с Анной Красавиной
, а руководитель кинокомпании «Телесто» Елена Гликман
намерена запустить в производство сценарий Татьяны Сараны «Живая вода»
Анатолий Белый
, актер: Я искренне удивлен, что раньше не происходило проектов, подобных «Сценарной лаборатории». В театральном мире, например, это давно происходит: таким образом, родилась и достигла каких-то высот «новая драма». Литературные драматургические семинары - очень продуктивные и правильные истории, когда люди собираются вживую, а не общаются через Интернет или посредством радио. «Здравствуйте. Я - драматург, а вы – продюсер. Вот товар, я его презентую, и он о том-то…», - не так-то просто сказать это в лицо. Таким образом, происходит живое, прямое общение, а это - самое важное, самое ценное. Никакой Интернет не заменит живое общение. Поэтому правильно, что и актеры тоже презентовали сценарии, потому что аудитория получает живое впечатление от прочитанного. Слушатели лучше восприняли материалы синопсисов, яснее поняли, о чем в них идет речь. Это очень все правильно, надо было раньше этим заняться.
Сценарий Тимофея Жалнина, отрывки из которого я читал , мне понравился, хотя я считаю, что в нем слишком много всего. Человек решил вложить в него все, что можно, все свои впечатления и мысли. Его надо, на мой взгляд, чуть-чуть проредить. Но я абсолютно не согласен с тем, что из него можно сделать 3D-мультик, как предлагалось из зала. Мультик убьет всю серьезность темы, и тогда это будет комикс. А в сценарии поднимаются действительно серьезные вещи: есть ли жизнь после жизни, может ли наука объяснить божественную природу человека, и существует ли Бог вообще. Вопросы – мощные, и, естественно, их надо решать серьезным кинематографическим языком.
В синопсисе заявлена научная фантастика… Я вижу эту работу так: по стилю и жанру я бы это делал, как «Солярис», или на уровне «Соляриса». Подход должен быть очень серьезный. И технологии работы с фантастикой здесь не главное, здесь главное – вопросы, которые ставит сценарист, и как он на них отвечает. Это очень серьезная вещь, требующая еще и больших затрат, это - высоко-бюджетный проект. И засада в том, что такие высоко-бюджетные проекты у нас, как правило, не окупаются. В принципе, как жанр, как серьезная научная фантастика, эта работа – ровно то, чего у нас нет. В России если берутся за фантастику, то начинают делать пошлый «трэш»: все начинается и заканчивается на спецэффектах, и никакой серьезной мысли.
Елена Гликман
, продюсер: "Я люблю новые формы. И первый опыт сценарной мастерской, на мой взгляд, был очень осмысленным и, при этом, оригинальным. Мне понравилась идея, чтобы актеры читали отрывки из сценариев. По форме это действительно очень оригинальный ход. Когда именно актер преподносит сценарий слушателям, он уже начинает оживать. Ты получаешь какую-то зрительную картинку, несмотря на то, что актер не играет, а просто читает текст. Но, тем не менее, это предает некий шарм всему действию.
Мне было интересно послушать самих авторов, потому что они все - абсолютно разные. Важно, что им не навязывали никаких бюджетных и творческих преград. И это тоже дало себя знать. Их абсолютно бурная фантазия была ничем не ограничена. Мне, безусловно, понравился проект, который представила Татьяна Сарана, и я бы с ним поработала, как продюсер. А это значит, что для меня это мероприятие имело еще и прагматический характер: я вынесла из него не только общую полезную информацию, но еще и проект, который мне интересен."
Наталья Мокрицкая
, продюсер: "Главный смысл "Сценарной лаборатории" - это, безусловно, открытие новых имен. Эффективность работы лаборатории будет понятна позже, по реальным ее результатам. Меня заинтересовал сценарий Максима Курочкина. А вообще пять из девяти сценариев показались мне интересными".
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