Двое мужчин, одна женщина и две птицы-овсянки

В российском прокате с 28 октября 2010 года - эротическая драма «Овсянки», участник основной программы 67-го Международного Венецианского Кинофестиваля.
Двое живых мужчин, одна мертвая женщина и две птицы-овсянки едут из костромского города Нея в нижегородский Горбатов. У мужчин очень важная миссия. У овсянок тоже…
По дороге герои проезжают Кадый (Костромская область), Кинешму, Юрьевец и Пучеж (Ивановская область), Балахну (Нижегородская область), Нижний Новгород.
Нею снимали в Кослане, Балахне и на Волчихинском водохранилище под Екатеринбургом. Горбатов снимали в Горбатове и Кинешме. Кинешму снимали в Кинешме, Юрьевце и Городце. Нижний Новгород снимали в Нижнем и Екатеринбурге. Мертвый город Молочаи – столицу народа меря снимали в Павлово, Усогорске, Юрьевце и на Нижегородской ГЭС.
Действие фильма происходит в наши дни, и все герои совершенно современные люди, однако основной сюжет истории связан с прошлым. Когда-то давно в России жило угро-финское племя Меря, к 17-ому веку оно полностью растворилось среди русских.
В фильме делается предположение, что часть Меря сохранилась до настоящих дней. Они одеты и говорят также как их современники, но в толпе всегда узнают друг друга…
Игорь Сергеев (Аист Сергеев):
«Когда я впервые прочитал сценарий, меня пробило на слезы. Долго не мог ничего про него сказать. Это первый сценарий в моей актерской истории, который произвел на меня такое мощное впечатление».
Юрий Цурило (Мирон Зайцев):
«Я прочитал эту историю, сразу же позвонил и сказал: «Да, я буду сниматься в этом проекте!.. Если вы меня возьмете, конечно»
Юлия Ауг (Таня):
«Когда я прочитала сценарий в первый раз, я подумала: «Где я, и где Таня?». Таня увиделась мне невероятно женственной. Женственность, сводящая с ума, женская притягательность — это Таня»
Алексей Федорченко, режиссер-постановщик:
«Мы снимали с Денисом Осокиным фильм о современных марийских языческих жрецах. Как-то ночью после съемок мы пошли прогуляться и забрели в священную рощу деревни Шоруньжа Унчо. Была зима, очень холодно – минус сорок. Снега – по пояс. И там Денис сказал, что он написал новый, очень необычный сценарий, что он называется «Овсянки», и что «Овсянки» - это именно тот фильм, который мы снимем следующим».
Михаил Кричман, оператор-постановщик:
«Это не просто этническая история, для меня это форма изложения отношений в нашей жизни, взаимоотношения людей. Народность, которая там есть, была она или нет - это интересно как фабула. В картине присутствуют довольно смелые вещи, в плане визуальных решений, эротических сцен, глубиной образов, ничего подобного я не видел и не делал. Именно ощущение чего-то нового толкало к работе».
Игорь Мишин, генеральный продюсер:
«Два года назад, даже не дочитав до конца присланный мне Алексеем Федорченко сценарий «Овсянки», я увидел будущий фильм и понял, что не снять мы просто его не сможем. Я влюбился в эту полную любви и нежности историю и ощутил, что мы с героями переживаем похожие чувства и эмоции»
Андрей Понкратов, художник-постновщик:
«Художественной задачей было очищение и фильтрация натуры от случайного, инородного. Поиск простоты и покоя. Полюбить и передать красоту, разлитую повсюду. Не создать, а увидеть, найти особенный мерянский мир.»
Эротическая драма «Овсянки» удостоена трех призов 67- го Международного Венецианского Кинофестиваля:
Приз «Озелла» за лучшее изобразительное решение (оператор-постановщик Михаил Кричман)
Приз FIPRESCI (Международная Федерация Кинопрессы)
Приз Экуменического Жюри.
Андрей Звягинцев:
«Михаил Кричман заслужил это признание, потому что он необыкновенно одаренный человек. «Овсянки» я пока не видел, но ни на секунду не сомневаюсь, что картина одухотворена его талантом, его удивительной способностью видеть мир и уметь, не спугнув его тайну, зафиксировать его на пленке»
Павел Лунгин:
«Я работал с Мишей Кричманом и считаю его талантливым и прекрасным оператором, я просто счастлив, что он получил этот приз, потому что его заслуживает. Миша очень глубокий человек, который живет фильмом, вообще он отдельный человек, не похожий ни на кого, он сам по себе всегда и может вызывать только уважение. Я его поздравляю от всей души и конечно же режиссера. Очень рад, что наше авторское кино, наконец, начинает возвращаться на европейскую сцену»
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