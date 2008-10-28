«Поп». Съемки

На «Мосфильме» в декорации города Галерада, где снимали «Волкодав»
, проходят съемки новой картины Владимира Хотиненко
«Псковская миссия». Главных героев - священника и его жену - играют Сергей Маковецкий
и Нина Усатова
.
Псковская православная миссия - одна из наименее изученных страниц истории Великой Отечественной войны. С августа 1941 по февраль 1944 года священники-миссионеры из Прибалтики возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях северо-запада России. После занятия этих областей советскими войсками участники Псковской миссии были высланы в лагеря. По мнению Владимира Хотиненко, личный подвиг священников, мужественно исполнявших свой долг в условиях сначала немецкого, а затем и советского гнета, должен быть показан современникам.
«Это история о человеке, который исполняя свой долг, оказывается между молотом и наковальней. Я хочу, чтобы мой новый фильм был бы посвящен тем 50 миллионам забытых, а вообще - брошенных, пусть и по объективным обстоятельствам, людей»
, - говорит Владимир Хотиненко
.
Наш фотокорреспондент побывал в один из съемочных дней на «Мосфильме», когда снимали одну из сцен с участием актера Кирилла Плетнева
. Смотрите фоторепортаж
с места событий.
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