Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Поп». Съемки

28 октября
Все года

Хроника кино >>
28 октября 2008
На «Мосфильме» в декорации города Галерада, где снимали «Волкодав», проходят съемки новой картины Владимира Хотиненко «Псковская миссия». Главных героев - священника и его жену - играют Сергей Маковецкий и Нина Усатова.
Псковская православная миссия - одна из наименее изученных страниц истории Великой Отечественной войны. С августа 1941 по февраль 1944 года священники-миссионеры из Прибалтики возрождали церковную жизнь на оккупированных немцами территориях северо-запада России. После занятия этих областей советскими войсками участники Псковской миссии были высланы в лагеря. По мнению Владимира Хотиненко, личный подвиг священников, мужественно исполнявших свой долг в условиях сначала немецкого, а затем и советского гнета, должен быть показан современникам.
«Это история о человеке, который исполняя свой долг, оказывается между молотом и наковальней. Я хочу, чтобы мой новый фильм был бы посвящен тем 50 миллионам забытых, а вообще - брошенных, пусть и по объективным обстоятельствам, людей», - говорит Владимир Хотиненко.
Наш фотокорреспондент побывал в один из съемочных дней на «Мосфильме», когда снимали одну из сцен с участием актера Кирилла Плетнева. Смотрите фоторепортаж с места событий.

Макс Милиан
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Илья ДёминСергей МаковецкийКирилл ПлетнёвНина УсатоваВладимир Хотиненко
фильмы
Поп

фотографии >>
«Поп». Съемки фотографии
«Поп». Съемки фотографии
«Поп». Съемки фотографии
«Поп». Съемки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Фантазии Эльдара Рязанова в Доме кино

Фантазии Эльдара Рязанова в Доме кино

Новым фильмом Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви" открылся 72-й сезон Дома кино. Фильм для публики повторили дважды - так много было желающих посмотреть картину, которую сам Рязанов объявил своей последней (сейчас, правда, он уже снимает следующую) и долгожданной (идея родилась еще в 70-е годы).
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Жуков
24 октября ушёл из жизни актёр Валерий Жуков.
Людмила Акинина
23 октября скончалась заслуженная артистка РФ Людмила Акинина.
Вера Сурикова
18 октября ушла из жизни актриса, педагог Вера Сурикова.

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Валерий Зубарев
Роза Макагонова
Борис Петкер
Сергей Сазонтьев
Светлана Суховей
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Дафне Зунига
Колюш
Джоан Плоурайт
Джулия Робертс
Мэтт Смит
Хоакин Феникс
Иларион Чобану
все родившиеся 28 октября >>

Премьеры ТВ

Клянусь любить тебя вечно
27 октября
Домашний
Любовь на выживание
27 октября
ТВЦ
Всё к лучшему-2
28 октября
ТВЦ
Пока смерть не разлучит нас
28 октября
Россия 1
Счастливая серая мышь
28 октября
Россия 1
Эхо греха
29 октября
Россия 1
Дом фарфора
30 октября
Россия 1
Непокорная
30 октября
Первый канал

ревью