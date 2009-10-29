«Укрощение строптивых». Премьера в «Пушкинском»

анонс

17 августа 2008 Открытие памятника Эмилю Лотяну на Ваганьковском кладбище В Москве увековечили память Эмиля Лотяну - одного из самых романтических кинорежиссеров советской эпохи. Торжественное открытие памятника Лотяну состоялось на Ваганьковском кладбище.

6 ноября 2006 Первый "капитальный" кинотеатр в СССР Московскому кинотеатру «Ударник» исполняется 75 лет. Первый в Советском Союзе звуковой кинотеатр открылся 7 ноября 1931 года премьерой фильма Сергея Юткевича «Златые горы». «Ударник» строился вместе со знаменитым Домом на набережной по проекту архитектора, академика Бориса Иофана.

13 февраля 2012 «Фрост против Никсона». Премьера 5 февраля в России на широкий экран выходит новый фильм Рона Ховарда «Фрост против Никсона».