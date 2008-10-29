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«Сад». Премьера в «Ролане».

29 октября
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29 октября 2008
29 октября в московском кинотеатре «Ролан» состоялся предпрокатный показ фильма режиссера Сергея Овчарова «Сад» - вольной киноадаптации чеховской пьесы.
Представить свою картину публике приехали его создатели из Санкт-Петербурга - режиссер Сергей Овчаров, продюсер и композитор ленты Андрей Сигле и актриса театра им. В.Ф. Комиссаржевской Анна Вартанян, также присутствовал народный артист России, актер МТЮЗа Игорь Ясулович.
Среди гостей присутствовали Глеб Панфилов, Владимир Долинский, Юрий Мосейчук, Давид Шнейдеров и другие.
«Сад», чей показ на 30 ММКФ вызвал много вопросов, выходит в ограниченный прокат с 6 ноября, а затем его покажут по ТВ - по словам создателей, картину уже купил Первый канал.

Материал подготовил Макс Милиан.
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«Сад». Премьера в «Ролане». фотографии
«Сад». Премьера в «Ролане». фотографии
«Сад». Премьера в «Ролане». фотографии
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