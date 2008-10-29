«Сад». Премьера в «Ролане».

анонс

13 февраля 2012

"Все могут короли" - современная романтическая сказка

Он поначалу не воспринимает ее всерьез: только как «добычу». Она же не надеялась увидеть его вновь. Однако никто не в силах противиться сильному чувству: ни люди, ни, тем более, обстоятельства. Начавшийся с авантюры роман закончится решительными поступками.