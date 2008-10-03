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Особенные интонации «гада» Георгия Курыло

3 октября
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3 октября 2008
На «Мосфильме» завершается озвучивание фантастического боевика «Смерш-XXI» - первой экранизации прозы писателя-фантаста Василия Головачева. В одной из тон-студий записывался Александр Балуев, который играет в фильме, наверное, самую неоднозначную свою роль –Георгия Курыло, человека, планирующего захватить в стране власть с помощью новейшего психотронного оружия и покровительства темных сил.
«Я впервые играю абсолютно отрицательного персонажа, - рассказывает актер. – Он получается такой Гад Гадыч Гадов, Сволочь Сволочевич Сволочев. Я ищу для него какие-то особенные интонации, но пока не нашел. Очень много хрипа, сипа, низов не очень человеческого тембра. Думаю, в итоге должно все получиться».
Художественный фильм «Смерш-XXI» является первой и потому долгожданной экранизацией прозы известного во всем мире писателя-фантаста Василия Головачева, который лично написал сценарий к фильму и выступил в качестве продюсера картины. По словам режиссера-постановщика Константина Максимова, для которого «Смерш-XXI» является дебютом в большом кино, процесс озвучивания фильма проходит по установленному графику от первой сцены до последней, и сложностей на этой стадии производства фильма у группы не возникает, несмотря на то, что озвучивание считается одним из самых сложных компонентов производства фильма.
«Я хочу разубедить тех, кто считает, что это просто процесс наложения голосов на то, что было записано раньше. Фактически это те же самые съемки, актерам приходится вновь переиграть, прочувствовать материал. Если на съемочной площадке была хорошая атмосфера и все получалось, сложно то же повторить одному и в темной комнате», - отметил Константин Максимов.
В фильме «Смерш-XXI» практически все персонажи будут говорить голосами тех актеров, которые их воплотили на экране. За исключением одной из двух героинь, которых сыграла молодая актриса Анна Ходюш.
«Нам сразу было понятно, Аня сыграет две роли - Кристину и Хранительницу, - говорит Константин Максимов. - В фильме у ее персонажей пересекаются сюжетные линии, поэтому потребовался второй голос для Хранительницы. Ее озвучивала другая актриса».
Планируется , что 4 октября пройдет последняя сессия озвучивания. В ней примет участие актриса Любовь Толкалина (Полина). Героиня Любови Толкалиной - женщина-телохранитель, которая охраняет злодея Георгия Курыло (Александр Балуев). В романе Полины нет, она появилась в процессе написания сценария. По словам Василия Головачева – «для дополнительного накала страстей, чтобы ввести конкуренцию и интригу. Она двойственна: то с бандитами, то работает для контрразведки. Влюбляется и не идет на убийство ради любви…»

По материалам пресс-релиза и СМИ.
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Александр БалуевКонстантин Максимов (II)
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Александр Балуев на студии «Мосфильм», 3 октября 2008 года
Александр Балуев на студии «Мосфильм», 3 октября 2008 года
Александр Балуев на студии «Мосфильм», 3 октября 2008 года
Александр Балуев на студии «Мосфильм», 3 октября 2008 года
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