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Героев «Мадагаскара 2» вновь озвучили российские звезды

30 октября
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30 октября 2008
30 октября 2008 года в российский прокат вышло продолжение культовой анимационной комедии «Мадагаскар» от студии DreamWorks Animation, а вместе с ним на экраны кинотеатров вернулись и полюбившиеся герои.
Полная опасностей жизнь на Мадагаскаре разочаровала бывших обитателей уютного зоопарка – льва Алекса, зебру Марти, жирафа Мелмана и бегемотиху Глорию – и друзья решили вернуться в Нью-Йорк. По случайности их занесло в Африку, где Алекс встретил свою семью, с которой был разлучен в детстве. Глория познакомилась с настоящим ловеласом – бегемотом Мото Мото… Впрочем, везение длилось недолго. Дикая природа взяла свое. И теперь городским неженкам предстоит доказать, что они тоже... звери.
Российские звезды, дублировавшие первую часть мультфильма, с удовольствием поучаствовали в работе над продолжением. Главный герой, лев Алекс, вместо Бена Стиллера заговорил голосом Константина Хабенского.
Жизнерадостная зебра Марти, попрощавшись с Крисом Роком, досталась известному телеведущему и актеру Оскару Кучере.
Сумасшедший жираф Мелман, подопечный Дэвида Швиммера, не смог расстаться с Александром Цекало, а бегемотиха Глория, гордость и краса Джады Пинкетт Смит, – с Марией Малиновской.
К уже знакомым по первому «Мадагаскару» голосам знаменитостей присоединился популярный R&B исполнитель Серега. В «Мадагаскаре 2» он озвучил крутого мачо – гиппопотама Мото Мото. В оригинальной версии за последнего отдувался популярный певец Уилл Ай Эм (Will-I-Am) из группы Black Eyed Peas.

PR-агентство Agenda
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