Героев «Мадагаскара 2» вновь озвучили российские звезды

анонс

Режиссер Алексей Попогребский получил четыре приза на 42-м кинофестивале в Карловых Варах за работу над картиной "Простые вещи".

Украинский фильм «Райские птицы» Романа Балаяна, мировая премьера которого состоялась в рамках основного конкурса 30-го ММКФ, откроет VI кинофестиваль русскоязычного кино «Московская премьера».

3 апреля 2007

Вы не женщина, вы тетрадь в клеточку!

Когда в начале восьмидесятых годов один из ленинградских театров осмелился поставить пьесу Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна", а драматург Виктор Розов в "Литературной газете" осмелился эту постановку похвалить, в редакцию хлынули гневные письма.