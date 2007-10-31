«1612». Фоторепортаж с премьеры

анонс

4 сентября 2006 "Мне предъявили обвинение в преступной, шпионской связи с американцем..." В 1937 году по обвинению в "антисоветчине" был осужден старший брат Георгия - Борис. Его посадили за то, что за неимением теплой обуви он не пришел попрощаться с Кировым в 1934 году.

26 января 2008 У Академии - новый президент На пресс-конференции по поводу предстоящей церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» было объявлено, что в связи с уходом Эльдара Рязанова с поста президента Российской академии кинематографических искусств, который занимал его два срока, большинством членов академии был избран народный артист СССР Алексей Баталов.

18 февраля 2013 Российское кино на кинофестивале в Стокгольме Cовременное российское кино стало особой темой на XIX международном Стокгольмском кинофестивале.